ll centrodestra utilizza il passo indietro del sindaco per attaccare la mobilità sostenibile. Ma bisogna guardare al futuro di Messina

di Marco Olivieri

MESSINA – Piste ciclabili: il dietrofront in via del Vespro come cavallo di Troia per attaccare un’idea di mobilità sostenibile mal digerita dal centrodestra messinese? Il futuro alleato dell’ex “Scateno” De Luca affila le armi e utilizza le piste ciclabili come strumento per contestare un’idea di città meno a misura di auto e più di pedoni e cittadini, con più trasporto pubblico? Il rischio esiste.

Il sospetto è più che legittimo. Il centrodestra potrebbe utilizzare il passo indietro del sindaco Basile per demolire ogni idea di mobilità sootenibile. Ma bisogna guardare al fuuro di Messina. Non al passato

Invece di fare le pulci all’amministrazione, su viabilità e tanti nodi critici, c’è chi coltiva l’idea della restaurazione? Non lo si può escludere. Una cosa è sollevare problemi specifici; altra cosa voler demolire ogni idea di città civile con un avvenire differente dall’attuale delirio quotidiano. Bisogna semmai chiedere garanzie a chi governa su un futuro con un tram davvero efficiente e un trasporto pubblico sempre più efficace. Il tutto senza dimenticare il tema epocale della liberazione dai tir in città. Ma invece di guardare la luna, si preferisce soffermarsi sul dito.

Anche la mobilità sostenibile fa parte del risanamento sociale di Messina

La sensazione è che Messina continui a guardare al suo passato e poco al presente, super caotico, e al suo futuro. Una città che si svuota e che non mette al centro il tema della sua vocazione economica e del risanamento sociale (ci ritorneremo). E pure la mobilità sostenibile, con servizi mirati per persone con disabilità e anziani, fa parte della necessaria rigenerazione urbana.

Quando i consiglieri leghisti,. ad esempio, continuano ad associare la pista ciclabile ai danni per i commercianti, sul viale San Martino, nel tratto tra via Santa Cecilia e Villa Dante, si comprende ancora quanto siamo indietro nel dibattito. Il futuro del commercio non passa dalla dittatura delle auto. In tutto il resto del mondo lo hanno capito. Non esiste una “specificità” messinese che ci deve condannare alle macchine in doppia fila e ai tubi di scarico.

