Più di 8000 euro per rinnovare l’offerta della biblioteca di Milazzo

Si rinnova l’offerta della biblioteca comunale di Milazzo, grazie ad un finanziamento da oltre 8000 euro. Adesso la scelta dei nuovi tomi

MILAZZO – Nuovi libri in arrivo per la biblioteca comunale di Milazzo, che riceve un finanziamento da 8700 euro per rinnovare la propria offerta. Si tratta di fondi messi a disposizione dal ministero dei beni culturali, le somme vengono stanziate sulla base del numero di abitanti presenti nei comuni beneficiari.

Adesso con queste somme si punterà a stabilire quali tomi aggiungere all’offerta della biblioteca, al riguardo interverrà il consiglio di biblioteca costituito lo scorso anno. Il consiglio avrà il compito di vagliare la vasta scelta di libri messi a disposizione dalle librerie in città che sono state selezionate per rifornire la biblioteca comunale.

Soddisfatto l’assessore ai beni culturali, Francesco Alesci, che commenta: «Queste somme ci permetteranno di arricchire e soprattutto aggiornare ulteriormente il patrimonio librario della nostra biblioteca aumentando l’offerta culturale. Se aggiungiamo l’avvenuta informatizzazione, possiamo dire che oggi a palazzo D’Amico i cittadini possono contare su una biblioteca all’avanguardia, che va vissuta sia dai giovani che dagli amanti della lettura. Sono contento anche per il supporto alle librerie che rappresentano luogo di opportunità, di formazione culturale e sociale indispensabile per un territorio».

