Più scosse nello Stretto di Messina, l’ultimo terremoto è di magnitudo 2.5

Si sta assistendo a una sequenza sismica. Con quattro lievi scosse a breve distanza dopo il forte terremoto in Calabria nella notte di martedì

MESSINA – Si sta assistendo a una sequenza sismica nello Stretto di Messina. Con quattro scosse oggi a breve distanza dopo il forte terremoto in Calabria nella notte di martedì. L’ultima terremoto è di magnitudo ml 2.5 e sui 32 km come profondità.

Sul sito di Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrato il terremoto, di lieve entità, alle 15:56:46, dopo un precedente alle 13.56.

Il terremoto è stato localizzato: 18 Km a sud di Reggio di Calabria (183035 abitanti); 27 Km a sud di Messina (238439 abitanti); 53 Km a nord est di Acireale (52622 abitanti); 67 Km a nord est di Catania (314555 abitanti).

In precedenza era avvenuta una scossa di magnitudo 3.9 al largo delle Eolie alle 5.51 e altre due lievi scosse nello Stretto, magnitudo 2.1, alle 6.04 e 6.19.

Immagine da Ingv.

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