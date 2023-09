Platì. Coltivava marijuana nella propria abitazione, arrestato 56 enne del posto - Tempostretto

I militari hanno rinvenuto 42 piante di canapa indiana, di altezza varabile tra i 60 cm e i 180 cm, pronte per la raccolta

PLATI’ – Un uomo di 56 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri perchè trovato in possesso di 3 kg e mezzo di marijuana, coltivata dallo stesso, nella sua abitazione. La piantagione “indoor”, è stata fatta dai militari dopo che avevano notato alcune cime di piante, di sospetta natura. I militari hanno rinvenuto 42 piante di canapa indiana, di altezza varabile tra i 60 cm e i 180 cm, pronte per la raccolta. La piantagione era esposta al sole e veniva coltivata con un sistema di irrigazione tradizionale.

Successivamente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione a tutta l’abitazione di proprietà dell’uomo, all’interno della quale sono stati rinvenuti ulteriori 3,5 kg di canapa già essiccata, pronti alla vendita. L’uomo è stato dichiarato in stato d’arresto e al termine del giudizio di convalida è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.