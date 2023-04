Playoff A2, Alma Patti stecca Gara1 in casa contro Firenze - Tempostretto

Iniziano con una sconfitta nei quarti i playoff di Alma Patti, la formazione di coach Buzzanca chiamata ora in trasferta a riportare in parità la serie giovedì 27 aprile

PATTI – Le cestiste dell’Alma Patti, allenate da Mara Buzzanca, escono fra gli applausi dello sportivissimo pubblico pattese ma “gara uno” va a Firenze. Vittoria col minimo vantaggio per Firenze che espugna il PalaSerranò per 65-66, il sospirato tiro della vittoria di Verona va a sbattere sul secondo ferro quando mancavano appena cinque secondi al suono dell’ultima sirena.

Poggio invece effettua da sotto il canestro del sorpasso sul 65 a 66 e, dopo il time out di coach Buzzanca, la palla finisce nelle mani di De Giovanni che smista per Verona che, come detto, sulla sirena manca il bersaglio del successo. Possibilità di rivalsa, per tenere aperta la serie dei quarti di finale, giovedì 27 aprile a Firenze.

Alma Patti – Firenze 65-66

Gara sempre in salita per Miccio e compagne che, anche se hanno dovuto rincorre le toscane, non hanno mai mollato la presa, anche davanti ad una Rossini che era immarcabile (29 punti i suoi). Il punteggio ha visto la squadra di casa poche volte avanti. Una reazione meravigliosa l’hanno avuta nel terzo quarto, quando le toscane hanno portato il loro vantaggio a+ 8 (36/44).

Pilabere, Botteghi e Miccio piazzano un break di 11 a 0 e volano sul +3(47/44). I trenta minuti di gioco si sono chiusi sul 55 pari. Firenze, vuole a tutti i costi la vittoria e con la solita Rossini va sul +5 (57/62)quando mancano ancora 4 minuti di gioco. Pilabere e Verona piazzano la rimonta e, quando mancano appena 26 secondi alla fine Patti va avanti sul +1 (65/64). La fortuna pende verso Firenze che si aggiudica il primo match.

Tabellino

Parziali: 12-17, 36-37, 55-55, 65-66.

Alma Patti: De Giovanni, Botteghi 21, Moretti 4, Pilabere 17, Miccio 9, Verona 10, Bardarè, Sarni 4, Sciammetta ne, De Lise ne.

Allenatore: Mara Buzzanca.

Palagiaccio Firenze: Rossini 29, Cremona 6, Fegue 12, Rossini S. 4, Poggio 8, Dal Piano, Capra 5, De Cassan 2, Torricini ne, Tomicelli ne.

Allenatore: Corsini.

Arbitri: Marcelli e Bernardo.

Immagine in evidenza di Valeria Orlando,

pubblicata sulla pagina facebook ufficiale dell’Alma Patti

