Pnrr, il Comune di Barcellona si affida alla Gdf - Tempostretto

Protocollo d'intesa per rafforzare i controlli su appalti pubblici e gestione dei fondi

BARCELLONA – Anche il Municipio del Longano sigla il protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza per rafforzare i controlli in tema di appalti e servizi e gestione dei fondi, in particolare quelli legati al Pnrr.

La firma al Comune tra il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Messina, il Colonnello Gerardo Mastrodomenico, e il sindaco del Comune Giuseppe Calabrò.

Il documento vale due anni e prevede di disciplinare le modalità di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale, utili ad individuare situazioni di irregolarità nel settore degli appalti pubblici, nonché a contrastare possibili illeciti in materia di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

A tal riguardo, il Comune di Barcellona si impegna a segnalare al Comando notizie ed informazioni qualificate da elementi sintomatici di comportamenti fraudolenti o comunque situazioni di irregolarità sotto il profilo economico finanziario, meritevoli di approfondimento.

Le Fiamme gialle potranno approfondire le segnalazioni ed elaborare le notizie ed i dati forniti ed esercitare i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di spesa pubblica e di uscite dal Bilancio del predetto Ente.

“La proficua collaborazione tra Comune e Guardia di Finanza si propone, quindi, di garantire ancora di più che ogni singolo euro sia speso bene, assicurando trasparenza e legalità ad ogni livello, così prevenendo ogni tipo di illecita ingerenza, vieppiù criminale, nel tessuto economico e amministrativo di tutto il territorio provinciale”. recita una nota ufficiale del Corpo.