Barcellona si prepara al “Memorial Nino Alberti”

Quello di domani, a Barcellona, per gli amanti del podismo è uhn appuntamento da non perdere. Andrà di scena infatti il “Memorial Nino Alberti”, corsa su strada lunga 8,5 km orgqanizzata da "’Amatori Duilia" grazie al patrocinio del comune della cittadina tirrenica. Scopo dell'evento è quello di ricordare un grande uomo di sport e rafforzare il concetto che lo sport come metodo di aggregazione apre infinite possibilità per una società più sana nella mente e nel corpo.

Il percorso previsto prevede start ed arrivo in Via Vicolo Stazione (di fronte al monumento “Seme D’Arancia”) e il percorso seguente: Via Roma (in direzione opposta al senso di marcia) fino alla ex fontana di fronte al Duomo; Via Giosuè Carducci (fino al vialetto adiacente le scuole Verga e Capuana, dove è previsto il passaggio degli atleti per non intralciare il traffico sul Ponte Longano); Via Giovanni Spagnolo fino all’angolo di Via Giuseppe Verdi; Via Giuseppe Verdi fino all’angolo di via Dante Alighieri; Via Dante Alighieri fino all’angolo di Via Roma (angolo bar St. Honorè); via Roma in direzione di marcia; Passaggio dalla partenza e giro in via Stefano Cattafi con giro di boa all’interno del parcheggio del Parco Urbano.

All'interno del programma inserita anche la "Orange Run" - "Memorial Nino Aliberti", riservata a tutti gli atleti di tutte le categorie Fidal maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, regolarmente tesserati per società della provincia o per enti di promozione sportiva (in regola con la certificazione medico sportiva). La gara è valevole altresì come prova del circuito provinciale FIDAL. Per quanto concerne le gare promozionali il percorso di gara sarà all’interno del Parco Urbano dove sarà possibile sfruttare gli spazi verdi che il parco stesso fornisce, mentre per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e verrà utilizzato il percorso principale di gara.

termine delle gare, prima della cerimonia di premiazione, è previsto un ristoro denominato “Dolce Party”. Saranno premiati i primi tre atleti maschili e femminili di ognuna delle categorie Fidal promozionali e non, mentre al Primo e alla Prima assoluta verrò consegnato il “Trofeo Nino Alberti”.