Poker di incivili in piazzetta - Tempostretto

A Messina i maleducati parcheggiano dappertutto. Qui ci troviamo nella piazzetta di arrivo della scala "mobile" di via Peculio Frumentario, mai entrata in funzione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Poker di incivili senza vergogna nella piazzetta di via Peculio Frumentario.”

Ci troviamo nel punto di approdo della scala “mobile” di via Peculio Frumentario, realizzata decenni fa e mai entrata in funzione. Quindi doppia disdetta per un’idea civile di città fondata sulla centralità del pedone. Peraltro, come si vede dall’immagine sottostante, l’abitudine assurda di parcheggiare su un’area chiaramente destinata ai pedoni, sta rovinando la pavimentazione che era stata collocata con finalità ben diverse dalla sosta di auto.