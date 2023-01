Pokerissimo del Città di Taormina contro la RoccAcquedolcese - Tempostretto

Vittorie in Eccellenza anche per Nebros e Nuova Igea Virtus capolista. Sconfitto il Milazzo sul campo del Mazzarrone

TAORMINA – Il Città di Taormina scaccia via la sconfitta della scorsa settimana con il Milazzo e conquista la prima vittoria di questo 2023 superando con un netto 5-0 il RoccAcquedolcese. Prova da grande squadra quella fornita dai biancazzurri che sbloccano subito il punteggio con Giorgetti e chiudono la gara poco dopo la mezz’ora con le reti di Famà, Le Mura e ancora Giorgetti. Il difensore argentino è l’eroe di giornata e nel finale di gara completa la tripletta personale.

Nelle altre partite di Eccellenza che riguardavano squadre dela provincia di Messinada segnalare il pari a reti bianche della Jonica sul campo dell’AciCatena. La sconfitta del Milazzo contro il Mazzarrone in trasferta (2-0) e le vittorie di Nebros (1-0) contro Santa Croce in casa e Nuova Igea Virtus che supera 3-1 in casa il Palazzolo.

La classifica vede ora l’Igea prima a 37 punti, terzo il Città di Taormina a 35. Sesto appena fuori dalla zona playoff la RoccAcquedolcese 27 punti, ottova la Nebros 25 punti, nona la Jonica 24 e 13ª il Milazzo con 19 punti in lotta nella zona playout.

Città di Taormina – RoccAcquedolcese 5-0

Al primo affondo, la gara si sblocca: Assenzio pesca Lucarelli, pallonetto che scavalca Caserta ed è corretto in rete dal colpo di testa di Giorgetti a un passo dalla linea. Prima rete in campionato per l’argentino che “ruba” il gol al connazionale Lucarelli. Gioca bene il Città di Taormina, al 14’ Assenzio scippa la sfera a Samuele Zingales, tocco per Famà che rientra sul mancino, ma calcio alto. Gioia rimandata di tre minuti: lunga rimessa laterale di Echeverria, protezione palla di Gallardo per Famà che salta Agolli, entra in area e con il mancino fa 2-0. Al 27’ il Città di Taormina deve rinunciare ad Assenzio, infortunato e sostituito da Ferraù e il neo-entrato mette subito lo zampino nell’azione del terzo gol con una splendida sventagliata per Lucarelli che salta Zingales e mette una palla a rimorchio che, toccata da Famà, è spedita in rete con un preciso mancino da Le Mura. Il classe 2003 va ancora in gol con il RoccAcquedolcese come nella gara d’andata. Al 35’ arriva anche il poker: corner di Ferraù e correzione vincente in rete di Sasha Giorgetti. Il RoccAcquedolcese si fa vedere con un rasoterra di Conti che Cirnigliaro blocca a terra e la “festa” del Città di Taormina è macchiata al 47’ dall’espulsione comminata a Famà per una reazione su Carroccio.

Nonostante l’inferiorità numerica, l’atteggiamento del Città di Taormina resta propositivo: la squadra non si chiude e la difesa contiene bene le avanzate ospiti. Tra il 58’ e il 64’ ci prova in due occasioni Agolli che prima calcia sull’esterno della rete, poi serve un bel recupero di Giorgetti per chiudere sull’assist in mezzo del terzino tirrenico. Nel Città di Taormina entrano Biondo e Vitale (2004 al debutto stagionale), poi anche Pantano e il 2005 Orecchio. All’83’ Le Mura serve in verticale proprio Biondo, il cui diagonale è bloccato a terra da Clemente. Nel quarto e ultimo minuto di recupero, infine, Giorgetti di testa, ancora su assist di Ferraù, chiude il tabellino sul 5-0 completando la splendida tripletta personale.

Mazzarrone – Milazzo 2-0

Si interrompe dopo due vittorie consecutive la serie positiva del Milazzo, sconfitto per 2-0 in esterno dal Mazzarrone. I rossoblù sono scesi in campo nettamente decimati da squalifiche e infortuni (ben 12 indisponibili!) e con qualche elemento schierato gioco forza fuori dal suo ruolo naturale per stato di necessità. Nonostante tutto, i ragazzi di mister Venuto (squalificato e sostituito dal fidato secondo Gaetano Accetta) hanno onorato l’impegno al massimo delle proprie possibilità, sfiorando anche il gol in alcune circostanze. I padroni di casa hanno cercato sin dal principio di fare la partita, creando diverse occasioni ben disinnescate dalla retroguardia mamertina, capitolata nell’ultima parte del primo tempo sugli sviluppi di un corner. A metà ripresa, dopo una traversa colpita dal Milazzo, il Mazzarrone ha trovato il raddoppio con una bella combinazione, mettendo di fatto la parola fine alla contesa.

Nuova Igea Virtus – Palazzolo 3-1

I giallorossi archiviano senza troppi patemi la pratica Palazzolo. Il moderato turn over di mister Ferrara ha consentito ad alcuni di rifiatare e ad altri di mettere minuti nelle gambe. Le reti di Biondo, Medina e Isgrò hanno deliziato il pubblico del D’Alcontres Barone. In particolare il sudamericano ha strappato applausi mettendo a sedere il portiere gialloverde e depositando il pallone comodamente da pochi passi in rete. Era fondamentale vincere e preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro l’Akragas di mercoledì. I tifosi, che stanno organizzandosi per sostenere l’Igea in quel di Ragusa, possono essere soddisfatti dalle risposte che la squadra del cuore ha dato sul campo. Siamo certi che lo spogliatoio, compatto, sia già con la testa alla finale tricolore in terra iblea. Anche per questo bandiamo ulteriori chiacchiere: concentrazione massima, grande determinazione e senso di appartenenza.

