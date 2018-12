Spettacoli folk, Scattareggia: Val di Nisi unici a dire sì ma hanno rinunciato

Tempo di polemiche pre-natalizie. A finire nel mirino è stato l’assessore allo spettacolo e tradizioni popolari Giuseppe Scattareggia in merito all’inserimento nel cartellone degli eventi del “Gruppo Folklorico Val Di Nisi” presieduto dal cognato del sindaco De Luca. A gettare acqua sul fuoco è lo stesso assessore Scattareggia che spiega: “Già due giorni fa il gruppo Val di Nisi ha mandato una mail per annullare ogni esibizione, ma quel che mi preme evidenziare è che alla precisa richiesta dall’amministrazione ai gruppi messinesi interessati a fare questo tipo di spettacoli di tradizione popolare nelle piazze, nessuno ha risposto. Volevamo programmare sfilate itineranti nei villaggi e nelle scuole e c'era l’esigenza di dare incarico a più formazioni musicali con zampogna per coprire l’intero territorio cittadino, ma non siamo riusciti a trovare a Messina nessun gruppo disponibile ad un certo numero di esibizioni”.

Scattareggia spiega quindi d’aver affidato l’incarico all’associazione ‘Gruppo Folklorico Val di Nisi’, che già in occasione del Ferragosto messinese ha fornito la sua prestazione a titolo gratuito.

“La mattina del 18 dicembre, giorno in cui avrebbe dovuto iniziare l’attività- prosegue l’assessore- il gruppo di Val di Nisi ha comunicato via mail la propria rinuncia per motivi di lavoro e personali di alcuni componenti. L’importo di 3.850 euro, iva compresa, che sarebbe stato percepito per tale incarico, si riferisce a ben sette giornate lavorative. Non l’abbiamo dato ad altri semplicemente perché nessuno ha risposto alla nostra richiesta. Tutti gli altri gruppi messinesi comunque hanno dato la loro disponibilità all’Assessorato con concerti e altre attività”.

A proposito di polemiche si può annoverare anche quella relativa all’evento di musica neomelodica con “birra e panino” che si terrà al Palacultura e che ha visto i social scatenati nel contestare l’amministrazione. “Macchè, noi non c’entriamo proprio per nulla con quell’evento”, commenta l’assessore Scattareggia.

Ma a proposito di chi contesta lo spettacolo di musica neo melodica è Antonio Ramires, vice direttore artistico dell’associazione musicale Bellini di Messina a evidenziare, su Facebook come i messinesi siano davvero strani: nessuno si fa vivo ai concerti di musica classica o agli spettacoli di danza. Poi però, quando si tratta di criticare, sono tutti in prima fila.

Ecco la sua riflessione da operatore della cultura in una città in cui sono tutti “colti” con la competenza degli altri…..

“Per la cronaca anche quando Accorinti il buono e bravo era sindaco l'AudItorium del palacultura ospitava eventi come questo neomelodico che tanto sta facendo parlare, incluso gli arancini e le birre in sala che più di una volta il sottoscritto ha dovuto pulire prima dei concerti perché non veniva fatto rispettare l'obbligo di pulizia agli "organizzatori" di turno..spesso catanesi. La differenza con oggi è che per i quasi 20 spettacoli che si sono organizzati al palacultura da Ottobre, la sala è sempre pulita.

E comunque ho letto tante stupidaggini quindi mi piacerebbe precisare che :

A) l'accesso al Palacultura non si può limitare su basi artistiche perché non esiste un regolamento e quindi una commissione di valutazione.

B ) si dà più attenzione al brutto che al bello ma questo è un problema della Città e nessuno ci può fare nulla...siamo abituati male.

C ) presso l'Auditorium le tre associazioni concertistiche portano circa 40 spettacoli l'anno, più tanti altri eventi organizzati con dignità da altre strutture spesso di beneficenza, la neomelodica , i panini e le birre, sono un fatto straordinario.

Non preoccupatevi , voi grandi cultori, mai visti a sentire musica dal vivo, che a Messina c'è tanto , basta saperlo”.

Già……

Rosaria Brancato