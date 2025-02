Policlinico di Messina. Chirurgia oncologica su 94enne, dimesso pochi giorni dopo

Nonostante l’età avanzata, la ripresa è stata rapida e senza complicazioni postoperatorie

Una chirurgia oncologica che sempre più spesso offre possibilità di trattamento e di cura anche alle persone più anziane. Hanno tra gli 85 e i 94 anni i tre pazienti che nei giorni scorsi sono stati operati per tumori allo stomaco, al colon ed al fegato nell’Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico del Policlinico di Messina, diretta dal prof. Giuseppe Navarra. Interventi eseguiti in laparoscopia o con il Robot Da Vinci e per i quali, nonostante l’età avanzata, la ripresa è stata rapida e senza complicazioni postoperatorie. Due i pazienti già a casa, mentre per uno di loro il ricovero è stato prolungato per la necessità di eseguire alcuni trattamenti riabilitativi motori.

“Sono stato trattato come un quindicenne”, afferma il signor Gino (nome di fantasia) – ancora in ospedale – e non finirò mai di ringraziare il prof. Navarra per avermi donato una speranza futura nonostante io non sia più un ragazzino. Tutto il personale, con il primario in primis, ha sempre manifestato cortesia e professionalità nei miei confronti donandomi una dignità nella cura che non è certo scontata”.

“In una popolazione che mediamente è sempre più anziana – sottolinea il prof. Navarra – ci ritroviamo spesso a confrontarci con pazienti complessi che, oltre al tumore, convivono con molte altre patologie. Nonostante persista ancora un certo pregiudizio e resistenza verso il trattamento chirurgico oncologico di persone fragili e anziane, oggi le nuove tecnologie e i metodi mininvasivi ci consentono di intervenire in modo anche radicale, ma preservando al meglio le funzionalità dell’organismo e consentendo un recupero in tempi brevi. Offrire una possibilità di trattamento e una buona aspettativa qualità di vita è possibile, anche a 90 anni”.