Policlinico di Messina, giornata dedicata ai bimbi nati prematuri. E Palazzo Zanca s’illumina di viola

Lunedì 17 novembre è la Giornata mondiale della prematurità

MESSINA – Anche quest’anno il Policlinico “G. Martino” di Messina celebra la giornata mondiale della prematurità promossa dalla Società Italiana di Neonatologia e dall’Associazione Vivere Ets lunedì 17 Novembre al Padiglione NI.

Alle 16 nell’unità operativa complessa di Patologia e Tin, diretta dalla professoressa Eloisa Gitto, sarà inaugurata la rinnovata sala d’attesa antistante al reparto, rivisitata grazie a un progetto condiviso dal Leo Club e dall’Associazione “Corsie a Colori” con il patrocinio della Società Italiana di pediatria e (SIP) e della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

A seguire è previsto, in aula magna “Filippo De Luca”, un evento organizzato in sinergia con l’Associazione “Il Bucaneve” per celebrare la giornata mondiale della prematurità. In questa occasione i musicisti del Conservatorio Corelli eseguiranno un breve intervento musicale allietando una iniziativa che unisce scienza, umanità e sensibilità sociale. Dopo i saluti delle istituzioni e le testimonianze delle famiglie l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Messina donerà alcuni completini realizzati dalle volontarie dell’Odv “Semplice…Mente Insieme” per i neonati prematuri.

Per accendere i riflettori sui bimbi nati prima del termine la facciata del padiglione NI sarà illuminata di viola, da sempre colore simbolico della giornata.

Al mattino, in Neonatologia, guidata dal dottor Alessandro Arco, le famiglie potranno confrontarsi con il personale per condividere emozioni, esperienze e sorrisi.

“Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”. È questo lo slogan 2025 della Giornata che quest’anno è stata inserita ufficialmente nel calendario dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità. I primi giorni di vita rappresentano un periodo delicato e decisivo, nel quale si pongono le basi per la crescita, lo sviluppo cognitivo e la salute a lungo termine del neonato. Garantire il miglior inizio possibile è ancora più fondamentale per i neonati prematuri, che hanno bisogno di cure di elevatissima qualità fin dai primi istanti, assistenza amorevole e personalizzata, sempre con la vicinanza dei genitori.

Palazzo Zanca viola

Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa promossa dall’OPI di Messina, in collaborazione con la Commissione d’Albo degli Infermieri Pediatrici, in occasione della Giornata Internazionale dei Prematuri, celebrata a livello nazionale dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e da Vivere ETS, il 17 novembre. Come gesto simbolico di vicinanza e sensibilizzazione, il Sindaco Federico Basile ha disposto l’illuminazione di Palazzo Zanca di colore viola. Il viola rappresenta il colore della resilienza e della speranza, valori fondamentali per le famiglie che affrontano il complesso percorso della prematurità.

“Con questo piccolo ma significativo gesto – dichiara il sindaco Federico Basile – vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie dei piccoli prematuri e a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno si dedicano con competenza e amore ai ‘piccoli combattenti’. Messina è vicina a chi affronta questa sfida con coraggio e determinazione”.

Per l’occasione, l’OPI di Messina donerà manufatti in lana realizzati artigianalmente alle unità di terapia intensiva neonatale (TIN) e alle neonatologie delle principali strutture ospedaliere della provincia. I manufatti, confezionati con cura e dedizione dalle volontarie dell’ODV Semplice… Mente Insieme, saranno destinati ai neonati prematuri ricoverati presso: UTIN e UOSD Neonatologia del Policlinico di Messina; UTIN del Papardo di Messina; UTIN dell’Ospedale di Patti; UTIN dell’Ospedale di Taormina. Questi piccoli doni, realizzati a mano con filati morbidi e sicuri, rappresentano un abbraccio simbolico e un messaggio di speranza per le famiglie e per i piccoli guerrieri che lottano ogni giorno per la vita. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente dell’OPI Messina, dott. Antonio Trino, e dalla Commissione Albo Infermieri Pediatrici, presieduta dalla dott.ssa Tindara Morabito, da sempre impegnati nella promozione della cultura della cura, dell’accoglienza e della tutela dei diritti dei bambini. Questa giornata vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo centrale degli infermieri pediatrici e delle professioni sanitarie nella presa in carico dei neonati prematuri e delle loro famiglie, valorizzando il lavoro di rete tra istituzioni, volontariato e professionisti.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare idealmente a questo gesto di solidarietà, condividendo il colore viola come simbolo di vicinanza e speranza. Un piccolo segno che rafforza la rete di supporto attorno ai neonati prematuri e alle loro famiglie, ricordando l’importanza di sensibilizzare la comunità sui temi della prematurità e della cura dei più piccoli. Con questo impegno, Messina conferma la propria attenzione verso le fragilità, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà del volontariato, per costruire insieme percorsi di accoglienza, sostegno e speranza.