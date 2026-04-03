Torrente in piena a San Fratello. In 29 salvati con funi e carrucole, due i bambini VIDEO

Intervento decisivo dei vigili del fuoco del comando di Messina. E hanno anche portato al sicuro 100 campeggiatori rimasti isolati per il maltempo

MESSINA – Effetto maltempo. “Si è conclusa la complessa operazione di soccorso condotta dai Vigili del fuoco del Comando di Messina nella zona di San Fratello. Grazie a una manovra di altissima specializzazione tecnica, le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo 29 persone, tra cui 2 bambini, rimaste isolate a causa dell’improvvisa e violenta piena di un torrente. L’intervento ha richiesto l’impiego dei Soccorritori fluviali alluvionali (Sfa), personale addestrato a operare in scenari acquatici estremi”. Così i vigili del fuoco annunciano di aver portato a compimento l’operazione. E hanno anche portato al sicuro, con carabinieri e protezione civile, 100 campeggiatori rimasti isolati per il maltempo.

Particolarmente emozionante il salvataggio dei bambini. Spiega il comando di Messina: “Di fronte alla forza della corrente, che rendeva impossibile l’attraversamento, gli specialisti hanno messo in atto una manovra di soccorso nota come “Telfer”. L’allestimento della Telfer, un complesso sistema di funi e carrucole teso tra le due sponde per la movimentazione, controllata e in sicurezza, del gommone da soccorso, ha permesso di vincere la resistenza del flusso idrico e di creare un “ponte” sicuro per l’evacuazione. Questa tecnica, che richiede precisione e un coordinamento perfetto tra gli operatori, ha consentito di fare spola tra le rive, recuperando uno a uno tutti i civili coinvolti. Il salvataggio dei due bambini, avvenuto nelle fasi più concitate dell’operazione, ha rappresentato il momento di massima emozione”.

L’intero dispositivo di soccorso ha visto operare in sinergia le squadre territoriali e i nuclei specialistici, tra cui il Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas), tecnici delle stazioni Etna Sud ed Etna Nord, il Corpo forestale e personale sanitario e protezione civile.

Anche il reparto volo Vf di Catania, con l’elicottero Drago 142 e a bordo gli elisoccorritori, è intervenuto. E ha garantito il supporto logistico, con un operatore e i materiali per una teleferica. “Il sistema è stato fondamentale per oltrepassare il fiume e completare il salvataggio in totale sicurezza”, spiegano i vigili del fuoco.

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