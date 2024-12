Policlinico di Messina, il tetto di spesa sale da 90 a 101 milioni. “Ora il rinnovo dei contratti”

Il deputato regionale Pippo Lombardo chiede di adeguare la propria dotazione organica e il piano del fabbisogno di personale

Firmato il decreto che incrementa di 11 milioni di euro il tetto di spesa per il personale del Policlinico ‘Gaetano Martino’ di Messina. Il deputato regionale Pippo Lombardo rivolge un appello al direttore generale “affinché vengano immediatamente prorogati i contratti del personale in scadenza al 31 dicembre 2024 e che vengano revocate tutte le richieste di smaltimento ferie al personale in scadenza di contratto fatte da tutti i dirigenti, che non pochi disagi stanno causando in questi giorni per carenza di personale”.

“Questo importante riconoscimento – dice Lombardo – consente al Policlinico di adeguare la propria dotazione organica e il piano del fabbisogno di personale, garantendo il funzionamento ottimale delle strutture ospedaliere. L’aumento del tetto di spesa è stato attribuito in relazione alle crescenti necessità assistenziali, incluse l’attivazione di 37 nuovi posti letto e il conseguente incremento dei volumi di prestazioni sanitarie, quali ricoveri, ambulatori e pronto soccorso”.

Riconoscendo l’importanza strategica del decreto, che fissa il nuovo tetto di spesa del Policlinico a 101.695.000 euro, Lombardo invita “la Direzione Aziendale a dare seguito alle misure necessarie per la continuità lavorativa del personale attualmente in servizio, essenziale per garantire i livelli di assistenza sanitaria e affrontare le nuove esigenze previste dalla revisione della rete ospedaliera.

Un intervento immediato non solo tutela i lavoratori e le loro famiglie, ma rappresenta un investimento concreto nella qualità del nostro sistema sanitario, assicurando ai cittadini di Messina e provincia un’assistenza adeguata e in linea con gli standard previsti”.