Policlinico di Messina. Salute del cervello, l’8 e 9 ottobre visite e consulenze gratuite

Iniziativa in occasione della Giornata mondiale della salute mentale

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, l’8 e il 9 ottobre il Policlinico di Messina promuove due giornate dedicate alla popolazione con visite psicologiche e psichiatriche. L’8 ottobre, dalle 9 alle 14 al padiglione W, ci sarà la possibilità di fare consulti dedicati in particolare sul tema delle dipendenze da internet e giochi online; in totale otto i posti disponibili.

Il 9 ottobre, sempre dalle 9 alle 14 al Padiglione W, spazio alla prevenzione dei disturbi alimentari con consigli dedicati; previste fino a un massimo di dieci visite.

Si può prenotare chiamando lo 0902212093 o recandosi personalmente a prenotare allo sportello del padiglione W, segreteria psichiatria piano terra.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del fine settimana sulla salute del cervello promosso da Fondazione Onda Ets, che coinvolge oltre 120 ospedali della rete con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione della Giornata sulla salute mentale, ampliandone oggi il raggio d’azione per promuovere una visione integrata della salute del cervello, nella quale neurologia e psichiatria collaborano per intercettare precocemente i bisogni di salute della popolazione e accompagnare le persone verso percorsi di diagnosi, cura e assistenza appropriati.

“L’obiettivo – ha detto la direttrice amministrativa Elvira Amata – è quello di favorire una maggiore consapevolezza e, soprattutto, intercettare precocemente eventuali situazioni di disagio, accompagnando le persone verso i percorsi di diagnosi, cura e assistenza più appropriati. L’adesione del Policlinico al weekend promosso da Fondazione Onda Ets conferma il nostro impegno nel rafforzare una cultura della prevenzione e nel mettere a disposizione della comunità competenze e servizi”.