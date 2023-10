Polisportiva Nino Romano, in prima squadra le centrali Pino e Rispoli - Tempostretto

Le due giovanissime pallavoliste sono cresciute nel vivaio mamertino e ora si sono aggregate al gruppo della prossima Serie C

MILAZZO – Ancora due innesti per la prima squadra della Polisportiva Nino Romano. Cresciute nel vivaio societario, entrano a far parte del gruppo della serie C le centrali Ginevra Pino e Rosalia Rispoli. Entrambe la scorsa stagione hanno conquistato il titolo territoriale con la formazione under 16 e raggiunto la finale play-off con la seconda divisione.

“La nostra tradizione racconta che, da sempre, abbiamo un obiettivo: lavorare tanto bene con i più piccoli da riuscire a vederli con la maglia della prima squadra – queste le prime dichiarazioni della presidentessa Gabriella Barresi. “Quest’anno, con l’approdo in serie C di Ginevra e Rosalia, abbiamo, ancora una volta, dato ragione al lavoro che facciamo nei settori giovanili. Un grazie va ai nostri tecnici che, con passione, amore e competenza seguono la formazione di queste atlete. Tornando a Rosalia e Ginevra, auguro loro di poter imparare tanto anche dalle compagne più esperte ma, soprattutto, auguro loro di divertirsi, perché è sempre questo il primo vero obiettivo”.

Intanto, il Comitato Regionale Fipav Sicilia ha reso nota la composizione dei tre gironi di serie C. La Nino Romano inserita nel girone B insieme ad altre sette formazioni di cui sei messinesi ed una catanese. Messina Volley, Amando Volley, Stefanese Volley, Volley Nizza, SSD Unime, Orlandina Volley e Pallavolo Acireale sono le squadre che sfideranno le mamertine in gare di andata e ritorno. Attesa per la pubblicazione dei calendari. Presumibilmente il torneo dovrebbe prendere il via nell’ultimo weekend di ottobre, si attende l’ufficialità.

Ginevra Pino: “Sono felice della chiamata”

Milazzese di nascita, Ginevra Pino, classe ’07, 175 cm, dopo aver disputato i tornei under 14 e 15, in primavera la soddisfazione di diventare campionessa territoriale under 16: “Una bella emozione, ma adesso bisogna guardare alla prossima stagione. Avrò la possibilità di disputare il campionato under 18 e la serie C. Non mi aspettavo di essere chiamata in prima squadra e chiaramente ne sono felice. Già mi era capitato di allenarmi con la C, ma come campionato di serie ho sempre disputato la seconda divisione”. Prima la convocazione alla riunione di inizio anno, poi la lieta notizia: “Mi è arrivato un messaggio del mister; chiaramente la mia felicità è stata grande”. Ginevra non era a Palermo, ma ha guardato la live della finale playoff per la B2: “Ho cercato di essere presente con le compagne prima, ma anche dopo la sconfitta”. Adesso, una stagione con tante opportunità da vivere: “Spero di crescere grazie alle mie compagne con tanta più esperienza di me”.

Rosalia Rispoli: “Mi aspetto grandi obiettivi”

Reduce dalla partecipazione con la rappresentativa siciliana al Trofeo delle Regioni 2023 disputato in Molise, Rosalia Rispoli, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, classe ’08, 173 cm, è la più giovane del gruppo: “A Campobasso mi sono divertita e imparato a conoscere meglio il mondo della pallavolo. Ho avuto l’occasione di confrontarmi con atlete di alto livello e ho stretto amicizia con le mie compagne di viaggio. Sono cresciuta anche tecnicamente grazie al lavoro svolto nei collegiali con il selezionatore Piero Maccarone, ma voglio ricordare anche Corrado Scavino e gli altri membri dello staff”. Un’esperienza umana che segna un passaggio importante per Rosalia: “Ho vissuto tante emozioni anche fuori dal campo. Non ci sono solo il gioco e lo sport ma anche tutte le relazioni che si stringono in queste circostanze”. A Campobasso un ottavo posto che rende onore al lavoro svolto da tutto il movimento pallavolistico siciliano, anche se restano gap da colmare con le regioni di vertice: “Non è solo una questione di centimetri in più ma proprio la disponibilità di strutture che, secondo me, incide sulla crescita individuale. Alla fine il nostro livello non è ancora paragonabile a quello di altre regioni come Lazio e Lombardia”. Adesso una nuova stagione con tanti impegni per Rosalia ed il suo innesto in un reparto, quello centrale, provato la scorsa stagione da infortuni gravi: “Mi aspetto il raggiungimento di grandi obiettivi dalla squadra con cui ho legato. Abbiamo un bravo allenatore e spero di giocare titolare, anche se probabilmente all’inizio non mi verrà data questa possibilità. Ho iniziato da poco e ancora non sono molto esperta. Quando sarà il mio turno mi farò trovare pronta”.