Polistena. Giovane di 21 anni muore in ospedale, l'Asp di Reggio avvia una verifica interna - Tempostretto

POLISTENA – In seguito al decesso di un giovane di 21 anni nell’ospedale di Polistena, dopo aver trascorso due giorni in in pronto soccorso senza che venisse trasportato in una struttura adeguata, L’Asp di Reggio Calabria, ha avviato una verifica interna finalizzata ad accertare gli aspetti sanitari del caso. A darne notizia Lucia Di Furia, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera. La famiglia del giovane ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e si sta cercando di ricostruire la vicenda che ha portato alla morte del giovane. Avrebbe ingerito dei farmici a causa di una delusione. Per scongiurare l’intossicazione sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dove – secondo quanto denunciato da amici e parenti – ci sarebbe rimasto per due giorni senza avergli fatto una lavanda gastrica. Versione che invece contrasterebbe con quanto dichiarato dai medici e per questo l’Asp ha deciso di vederci chiaro.