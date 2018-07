Commissioni consiliari, ecco come sono composte. Ora l'elezione dei presidenti

Le Commissioni consiliari permanenti al Comune di Messina passano da 10 a 8, come annunciato in seguito alla decisione emersa nei giorni scorsi dalla riunione dei capigruppo. Vi fanno parte in ognuna di esse quindici consiglieri, l’Ufficio di presidenza (il presidente del civico consesso, Claudio Cardile, il vice presidente vicario Antonino Interdonato, il vice presidente supplente Serena Giannetto) e i capigruppo (Alessandro De Leo, Andrea Argento, Salvatore Sorbello, Salvatore Serra, Benedetto Vaccarino, Biagio Bonfiglio, Nicoletta D’Angelo e Gaetano Gennaro). Adesso si attende l’elezione dei presidenti.

LA COMPOSIZIONE:

I commissione: Mobilità e lavori pubblici (Viabilità, Trasporto urbano, Mobilità sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Circoscrizioni, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici – Cimiteri): Giovanni Crifò (Fi), Daria Rotolo (Sicilia Futura), Giandomenico La Fauci (OraMe), Francesco Pagano (OraMe), Giovanni Scavello (Bramanti sindaco), Placido Bramanti (Bramanti sindaco), Massimo Rizzo (Libera Me), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Alessandro Russo (LiberaMe), Libero Gioveni (Pd), Antonella Russo (Pd), Gaetano Sciacca (M5S), Palo Mangano (m5S), Giuseppe Schepis (M5S) e Francesco Cipolla (M5S)

II commissione: Bilancio e politiche finanziarie (Bilancio e Finanze – Programmazione Economica, Patrimonio, Acquario e Dimore degli Animali, Società Partecipate, Contenzioso): Ugo Zante (Fi), Pietro La Tona (Sicilia Futura), Giandomenico La Fauci (OraMe), Pierluigi Parisi (OraMe), Giovanni Scavello (Bramanti sindaco), Placido Bramanti (Bramanti sindaco), Massimo Rizzo (LiberaMe), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Felice Calabrò (Pd), Antonella Russo (Pd), Libero Gioveni (Pd), Gaetano Sciacca (M5S), Cristina Cannistrà (M5S), Francesco Cipolla (M5S), Paolo Mangano (M5S)

III commissione: Igiene e sanità (Igiene cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della Salute, interventi igienico-sanitari, Fiere e Mercati): Giovanna Crifò (Fi), Pietro La Tona (Sicilia Futura), Giandomenico La Fauci (OraMe), Francesco Pagano (OraMe), Giovanbattista Caruso (Bramanti sindaco), Giovanni Scavello (Bramanti sindaco), Placido Bramanti Bramanti sindaco), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Alessandro Russo (LiberaMe), Libero Gioveni (Pd), Antonella Russo (Pd), Gaetano Sciacca (M5S), Cristina Cannistrà (M5S), Francesco Cipolla (M5S) e Ugo Zante (Fi)

IV commissione: Sviluppo economico e piano strategico (Sviluppo economico, Turismo, Sviluppo zone rurali, Piano strategico, Smart city, Innovazione Tecnologica, Politiche energetiche, Rapporti con Università ed Enti di Ricerca, Attrazione e Programmazione fondi extracomunitari, Rapporti ed Istituzioni europee): Giovanna Crifò, Ugo Zante, Daria Rotolo, Pietro La Tona, Giandomenico La Fauci, Francesco Pagano, Giovanbattista Caruso, Giovanni Scabello, Massimo Rizzo, Alessandro Russo, Antonella Russo, Felice Calabrò, Francesco Cipolla, Giuseppe Schepis e Paolo Mangano

V commissione: Scuola e politiche culturali (Scuola, Sport e Impianti sportivi, Spettacolo e Tempo libero, Beni culturali e Ambientali, Tradizioni popolari, Attività produttive, Agricoltura-Pesca-Industria-Commercio): Ugo Zante (Fi), Daria Rotolo (Sicilia Futura), Pietro La Tona (Sicilia Futura), Giandomenico La Fauci (OraMe), Pierluigi Parisi (OraMe), Giovanbattista Caruso (Bramaneti sindaco), Giovanni Scavello (Bramaneti sindaco), Massimo Rizzo (LiberaMe), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Libero Gioveni (Pd), Antonella Russo (Pd), Cristina Cannistrà (M5S), Paolo Mangano (M5S), Giuseppe Schepis (M5S) e Francesco Pagano (OraMe)

VI commissione: Pianificazione urbana (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Risanamento, Protezione civile e difesa del suolo e delle coste, Sicurezza urbana, Politiche di Pianificazione dei porti e delle spiagge, Politiche del Mare e dei beni demaniali marittimi): Ugo Zante (Fi), Daria Rotolo (Sicilia Futura), Pietro La Tona (Sicilia Futura), Pierluigi Parisi (OraMe), Francesco Pagano (OraMe), Giovanbattista Caruso (Bramaneti sindaco), Giovanni Scavello (Bramanti sindaco), Massimo Rizzo (LiberaMe), Alessandro Russo (LiberaMe), Libero Gioveni (Pd), Felice Calabrò (Pd), Gaetano Sciacca (M5S), Cristina Cannistrà (M5S), Paolo Mangano (M5S) e Giuseppe Schepis (M5S).

VII commissione: Politiche sociali (Politiche sociali, Volontariato, Pari opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del lavoro, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Politiche giovanili): Ugo Zante (Fi), Daria Rotolo (Sicilia Futura) , Pierluigi Parisi (OraMe), Francesco Pagano (OraMe), Giovambattista Caruso (Bramanti sindaco), Giovanni Scavello (Bramanti sindaco), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Massimo Rizzo (LiberaMe), Libero Gioveni (Pd), Felice Calabrò (Pd), Gaetano Sciacca (M5S), Cristina Cannistrà (M5S), Giuseppe Schepis (M5S),Francesco Cipolla (M5S) e Giovanna Crifò (Fi)

VIII commissione: Statuto e affari istituzionali (Studio e Riforma dello Statuto comunale, Regolamenti dello Statuto, Risorse Umane, Riorganizzazione assetti amministrativi dei servizi municipali, Polizia Municipale, Legalità e Trasparenza amministrativa): Giovanna Crifò (Fi), Daria Rotolo (Sicilia Futura), Pietro La Tona (Sicilia Futura), Pierluigi Parisi (OraMe, Giandomenico La Fauci (OraMe), Giovambattista Caruso (Bramaneti sindaco), Placido Bramanti (Bramaneti sindaco), Alessandro Russo (LiberaMe), Sebastiano Pergolizzi (LiberaMe), Antonella Russo (Pd), Felice Calabrò (Pd), Cristina Cannistrà (M5S), Francesco Cipolla (M5S), Paolo Mangano (M5S), Giuseppe Schepis (M5S)