Furci. Si è dimesso l'assessore Ferrara, la prossima settimana la nuova nomina

FURCI SICULO. L'assessore Andrea Ferrara, nominato all'indomani delle elezioni amministrative dello scorso 1o giugno, ha rassegnato questa mattina le dimissioni. Lo ha fatto per motivi professionali, in qaunto andrà a lavorare fuori Regione. Le deleghe (Sport, Turismo, Spettacoli, Cultura, Ambiente e Raccolta differenziata) andranno ad interim al sindaco Matteo Francilia, il quale ha annunciato la nuomina del nuovo assessore per la prossima settimana. L'annuncio delle dimissioni è stato dato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa.

La lettera integrale con la quale Ferrara ha rassegnato le dimissioni:

"Cari concittadini, amici furcesi,

Vi rivolgo queste poche righe per comunicarvi che oggi ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Assessore, rimettendo, nelle mani del Sindaco, le deleghe che con gratificante fiducia mi aveva voluto assegnare poco tempo fa.

Penso di non cogliere nessuno di sorpresa con questo atto che era atteso poiché era ormai noto che il mio percorso lavorativo mi avrebbe portato lontano da Furci. Quelle che potrebbero sorprendere sono le tempistiche che, vi assicuro, hanno sorpreso innanzitutto me non aspettandomi, in così breve tempo, la necessità di compiere scelte così impegnative. Ma spero di trovare se non la vostra condivisione, quantomeno la vostra comprensione nei confronti di una scelta dolorosa ma necessaria per permettere all'amministrazione di poter continuare la sua attività e a questo figlio di Furci di poter proseguire al meglio il suo percorso lavorativo.

Lascio l'incarico che ho cercato, nel poco tempo avuto a disposizione, di onorare nel miglior modo a me possibile, nelle mani del Sindaco che ho sostenuto, supportato e votato convintamente non molto tempo fa, e al quale assicuro, da lontano, il mio aiuto e il mio sostegno in qualsiasi momento.

Ai miei compagni di squadra, il ringraziamento per quanto insieme abbiamo iniziato a fare e l'augurio di poter continuare sempre su questa strada che, sono sicuro, porterà al raggiungimento di entusiasmanti traguardi.

A tutti i miei concittadini, la richiesta di supportare questi ragazzi ed avere pazienza nei confronti di questa amministrazione che farà grandi cose, ma bisogna darle il giusto tempo per poterle fare. Una cosa posso garantirvela: io vado via, ma vi lascio in buone mani, le mani di uomini e donne che amano Furci e che faranno tutto quanto nelle proprie forze per farlo risplendere.

Rassegnando le mie dimissioni so già che non potrò più, attivamente, perseguire gli obiettivi immaginati per la nostra Furci; ma lascio ai miei compagni di squadra le idee, i progetti, le ambizioni che mi avevano spinto a sposare questo progetto e che mi spingeranno sempre, nei limiti del possibile, a sostenere l’attività amministrativa di questa compagine.

Auguro alla mia squadra un proficuo lavoro e a loro e a tutti voi, amici furcesi, il mio grazie di cuore!".

Andrea Ferrara