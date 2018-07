Furci. Sette "consiglieri delegati" già al lavoro con sindaco e assessori

FURCI. Sindaco e assessori saranno coadiuvati nell’attività amministrativa da sette consiglieri comunali, ai quali il primo cittadino ha conferito specifiche deleghe. Si tratta della figura del consigliere delegato, il quale ha esclusivamente una funzione propositiva, di indirizzo e di consulenza, da esercitare limitatamente alle materie delegate dal sindaco.

Matteo Francilia ha così delegato Carmelo Muscolino alla Tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo; Rosanna Garufi all’Istruzione, alla formazione e alla Programmazione delle attività educative; Giovanni Catania alla Tutela e al decoro del territorio; Giuseppe Nicita al Controllo gestione-flusso documentale e Manuela Cordaro, allo Sviluppo ecosostenibile , qualità della vita, rapporti con Lts ambiente (la ditta che gestisce il servizio rifiuti) e Aro valle dinarini. Ed ancora: Natascia Pesce si occuperà diAssociazionismo e volontariato e Violetta Ferraro di rapporti con le frazioni e salute.

Il consigliere delegato non partecipa alle sedute della Giunta comunale, tranne che non venga espressamente invitato dal sindaco per relazionare in merito all’attività svolta e non può svolgere compiti di amministrazione attiva.

"Sono orgoglioso - ha dichiarato il sindaco, Matteo Francilia - di aver creato una squadra competente e con tanta voglia di fare. La comunità furcese ha di fatto a disposizione 12 amministratori, senza distinzione tra sindaco, assessori e consiglieri. Ognuno ha uno specifico ruolo, che riguarda ogni ambito dell'attività quotidiana dei nostri cittadino. Saranno al loro fianco per qualsiasi esigenza"