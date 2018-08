Furci. Surroga in Consiglio, Lo Pò subentra al neo assessore Catania

FURCI SICULO. Giuseppe Lo Pò è subentrato in Consiglio comunale al dimissionario Giovanni Catania. Quest’ultimo era stato scelto dal sindaco, Matteo Francilia, in seguito alle dimissioni di Andrea Ferrara, rimasto in carica poche settimane, per motivi di lavoro essendosi trasferito fuori regione, in Puglia.

La surroga ha avuto luogo ieri sera. Subito dopo Lo Pò è stato eletto nelle commissioni consiliari al posto di Catania.

In aula non si sono presentati in blocco i consiglieri di minoranza: Francesco Rigano, Giuseppe Triolo, Sarah Vita e Chiara Cocuccio.

“Sono molto contento dell’arrivo in Consiglio dell’Ingegnere Lo Pò – ha commentato a fine seduta il sindaco, Matteo Francilia – in quanto parliamo di una persona perbene e competente che sicuramente darà il suo contributo ed ulteriore qualità al Consiglio comunale. Un contributo fattivo di cui usufruirà l’intera squadra, che in questo avvio di legislatura ha dimostrato di essere competente e all’altezza del ruolo affidatogli dai cittadini lo scorso giugno in occasione delle amministrative”.

La stessa maggioranza ha reso noto in aula di aver nominato la consigliera Manuela Cordaro capogruppo. Al neo consigliere Lo Pò il primo cittadino ha affidato le deleghe ai Lavori pubblici e all’Urbanistica.