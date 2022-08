Politiche 2022, altri due ex magistrati corrono nel proporzionale in Calabria: de Magistris e Ingroia - Tempostretto

Schierati da up e Italia sovrana e popolare. Scionti capolista al Senato per Azione-Italia viva, l'ex CasaPound Cristiano in lista per Italexit

REGGIO CALABRIA – Più che mai l’offerta politica ‘terzista’ in vista delle Politiche. Vediamo allora, a pochissime ore dalla chiusura dei termini del deposito delle liste, le principali novità.

Unione popolare tra de Magistris e Conia

In Unione popolare, il soggetto politico fondato dall’ex pm di Catanzaro Luigi de Magistris, proprio il già sindaco di Napoli ed ex candidato Governatore calabrese l’anno scorso sarà capolista alla Camera per il proporzionale; alla terza postazione si segnala fra i componenti della lista il ‘numero due’ di demA e sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, la cui ‘vera’ corsa sarà però all’uninominale, nel collegio Vibo-Piana. Sempre all’uninominale, tra i candidati lo storico e scrittore Piero Bevilacqua.

Capolista per il Senato, invece, il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere.

Azione-Italia viva, Scionti capolista al Senato nel proporzionale

Nel raggruppamento centrista formato da Azione e Italia viva, dopo il ‘colpo’ dell’ex ministro Maria Elena Boschi capolista alla Camera (anche) in Calabria nel proporzionale, confermate le voci per il coordinatore regionale ed ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti capolista per il Senato.

Sovranisti, in corsa l’ex pm Ingroia e l’ex CasaPound Cristiano

“Colpo di coda” per Italia sovrana e popolare, di cui già avevamo dato conto delle candidature reggine e calabresi; il capolista per Montecitorio è infatti l’ex pm antimafia Antonio Ingroia. La new entry e senatrice uscente Bianca Laura Granato (ex Cinquestelle e poi L’alternativa c’è) correrà all’uninominale nel collegio di Catanzaro per la Camera.

Sempre quanto a soggetti no euro e sovranisti, presente alle Politiche anche il partito dell’ex M5S Gianluigi Paragone, Italexit: capolista per la Camera sarà il coordinatore regionale Massimo Cristiano (nel 2018, candidato per CasaPound). Capolista per Palazzo Madama sarà invece il consigliere comunale di Mendicino – in provincia di Cosenza – Raffaele Vena.

Articoli correlati