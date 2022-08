Politiche 2022, in Calabria prende il via da domani la 'calata' dei big nazionali - Tempostretto

Dalla Meloni a de Magistris, da Quagliariello a Salvini iniziano da domani gli appuntamenti politici 'di peso' sul territorio reggino e calabrese

REGGIO CALABRIA – Inizia la ‘calata dei big’ sul territorio reggino e calabrese.

Cronologicamente, il primo arrivo ‘di peso’ Matteo Salvini: il leader nazionale della Lega comincerà il suo ‘giro’ calabrese a CoriglianoRossano, per poi spostarsi a Vibo Valentia, quindi cena a Lamezia Terme e la mattina di lunedì 29, alle 10, incontro pubblico alla Luna ribelle.

Quasi simultaneo l’arrivo in Calabria dell’ex ministro Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Noi moderati (componente Italia al centro), che alle 12,30 di lunedì prossimo 29 agosto presenterà i candidati per la Camera e per il Senato, presenti segretari e dirigenti regionali delle quattro forze (Coraggio Italia, Italia al centro, Noi con l’Italia e Unione di centro) che compongono il rassemblement centrista.

Martedì 30 agosto è invece attesa a Cosenza – alle 18,30 in piazza Kennedy – la possibile candidata del centrodestra alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ex ministro Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). Slogan d’ordinanza: Pronti a risollevare l’Italia.

E sempre martedì prossimo alle 11 Luigi de Magistris, fondatore e portavoce di Unione popolare, presenterà le candidate e i candidati dei collegi in Calabria di Camera e Senato nel corso di una conferenza stampa in programma a Lamezia Terme.

