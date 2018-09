Messina: marijuana tra gli attrezzi da giardinaggio, 44enne ai domiciliari

Più di due chili di marijuana in casa. E' quel che gli agenti delle Volanti hanno trovato in un'abitazione di Curcuraci, dove abita un quarantaquattenne già noto alle forze dell'Ordine.

I 2226,56 grammi di sostanza stupefacente, suddivisi in sacchetti nascosti tra utensili vari erano nascosti nel giardino dell'abitazione di contrada Marotta. L'uomo ha consegnato spontaneamente parte della droga ai poliziotti che, proseguendo la perquisizione, hanno trovato la restante parte.

Scattate quindi le manette per il quarantaquattrenne arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sottoposto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.