Minacciano l'ex moglie e cognata sul luogo di lavoro. Arrestati due fratelli

MESSINA - Sono andati sul luogo di lavoro e l'hanno minacciata e insultata, in modo agitato. Protagonisti l'ex marito della donna e il fratello di lui, entrambi arrestati dagli agenti intervenuti a seguito di segnalazione della sala operativa.

La donna, tanto è lo stato di ansia e terrore, viene addirittura colta da malore e trasportata in ospedale.

Il fratello dell’ex marito ha pure una sedia in mano pronta ad essere scagliata sulla vittima.

Le reazioni violente non sono risparmiate neanche agli operatori che con non poche difficoltà riescono a bloccarne la furia accecante.

Stessa misura cautelare per altri due uomini, due fratelli messinesi arrestati dagli agenti intervenuti a seguito di segnalazione della sala operativa. Animi esagitati, offese, minacce in pieno giorno, sul luogo di lavoro dell’ex moglie di uno dei due, bersaglio di entrambi, lo scenario che si presenta dinnanzi agli occhi dei poliziotti. La donna, tanto è lo stato di ansia e terrore, viene addirittura colta da malore e trasportata in ospedale. Il fratello dell’ex marito ha pure una sedia in mano pronta ad essere scagliata sulla vittima. Le reazioni violente non sono risparmiate neanche agli operatori che con non poche difficoltà riescono a bloccarne la furia accecante.

Ed infine un borseggiatore, un ventinovenne messinese Lanfranchi Cristian viene fermato ed arrestato dagli operatori delle volanti sullo shuttle sul quale viaggiava insieme alla vittima che accortasi della mancanza del portafogli custodito all’interno dello zaino contatta immediatamente il 112. Intervenuti prontamente gli trovano addosso la somma sottratta con destrezza al minore e sotto il sedile il portafogli. Bottino restituito al legittimo proprietario, sottoposizione agli arresti domiciliari del responsabile e giudizio per direttissima nella mattinata odierna.