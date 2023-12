Polizia municipale. Cannavò revoca le ferie, il 28 dicembre saranno 145 gli agenti in servizio - Tempostretto

Caos a Messina: il neo comandante ancora non si è radicato e rimane una figura lontana. La revoca dei permessi una scelta obbligata

MESSINA – Giovedì 28 dicembre: la polizia municipale prova a ripartire dopo le polemiche sull’assenza del Corpo in strada e sulle ferie concesse in periodo natalizio. Con 145 agenti spalmati su vari servizi, 26 a riposo e 101 assenti, e con il comando e coordinamento di Giovanni Giardina, quella di giovedì sarà una giornata campale che culminerà con il concerto di Pooh. Il neo comandante Maurizio Cannavò ha revocato ferie e permessi. Una scelta obbligata.

Tuttavia, lo stesso comandante rimane una figura lontana (anche lui in ferie?), ancora non radicata nel Corpo, e rimangono parecchie le assenze degli agenti, probabilmente per malattia. Di sicuro, tocca all’amministrazione Basile affrontare l’emergenza, in attesa del concorso per 100 nuovi agenti, e Cannavò non potrà dividersi a lungo tra Ragusa e Messina.

Da ricordare pure i 39 poliziotti municipali da stabilizzare nel 2024, e che devono usufruire di ferie e permessi entro il 31 dicembre, a differenza degli agenti a tempo indeterminato.

