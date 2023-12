Polizia municipale, dove sei? Tocca al sindaco affrontare l'emergenza - Tempostretto

Messina. Alle carenze d'organico si è aggiunta una gestione travagliata nel periodo natalizio e non è stata messa una limitazione alle ferie

MESSINA – Polizia municipale: una travagliata gestione nel periodo natalizio. Non bastano le carenze d’organico, con “150 agenti idonei ai servizi viabili, compresi i 46 precari”, come ricordava di recente il precedente comandante, Stefano Blasco, a giustificare alcuni pasticci recenti. Dal caos durante la giornata d’avvio sulla nuova mobilità, ancora un obiettivo lontano, a una scarsa presenza nel territorio. In più, quest’anno, secondo indiscrezioni, non è stata posta la consueta limitazione alle ferie e ai permessi durante le feste.

E la politica dov’è? Tocca all’amministrazione Basile affrontare l’emergenza, in attesa del concorso per 100 nuovi agenti. Quanto al supporto tecnologico, la polizia municipale di Messina ha già due droni autorizzati e abilitati Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile). Ma, in primis, ci vuole una risposta “umana” in termini di gestione e organizzazione della viabilità da parte del sindaco e del nuovo comandante Cannavò.

