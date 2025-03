Polizia municipale, Gioveni: “Con i nuovi 100 agenti si istituisca il vigile di quartiere”

Il capogruppo di FdI torna sulla proposta già presentata in passato: "Le periferie non si possono trascurare"

MESSINA – L’ampio dibattito sulla sicurezza nelle piazze, sul Daspo urbano e sulla presenza degli agenti della polizia municipale, ha portato il Consiglio comunale ad approvare il regolamento della polizia urbana. Ma nei prossimi mesi si dovrebbe concludere anche l’iter per i nuovi 100 agenti, oltre a diversi progetti spiegati in commissione ieri dall’assessore Roberto Cicala.

Tra questi si è parlato dei “super vigili”, che sembra richiamare una vecchia proposta sui “nonni vigili” o sui “vigili di quartiere” presentata da Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, già diverse volte negli ultimi anni. E lo stesso Gioveni, il giorno dopo la commissione, è tornato sul tema: “Con i prossimi 100 agenti di polizia municipale si istituisca finalmente anche la figura del vigile di quartiere”.

Gioveni: “Le periferie non vanno trascurate”

La proposta è stata formalizzato anche in aula. Il capogruppo ha spiegato: “Ho voluto riprendere e rilanciare questa proposta proprio in questi giorni in cui abbiamo approvato anche il Regolamento sul Daspo urbano e che peraltro avevo già formalizzato con una interrogazione del lontano 19 settembre 2019 all’ex sindaco De Luca e da lui accolta insieme all’ex assessore (oggi senatrice) Dafne Musolino (anche se poi mai attuata per la cronica carenza di personale del Corpo). Pur apprezzando la dislocazione di agenti in alcune zone ‘calde’ come piazza Antonello, Cristo Re, piazza Cairoli o piazza Lo Sardo non si possono trascurare le periferie dove regna spesso incontrastata l’anarchia e dove la presenza degli agenti, anche saltuaria, diffonderebbe di certo più serenità e sicurezza nella cittadinanza”.

“Sono diverse peraltro le brutte abitudini che si verificano nei villaggi e che andrebbero contrastate – ha concluso l’esponente di FdI – fra le quali, per esempio, vi sono le reiterate violazioni del codice della strada (alta velocità soprattutto nelle arterie principali dei villaggi) o la deturpazione del territorio con le discariche abusive; così come sarebbe la classica ciliegina sulla torta ripristinare anche qualche sede della polizia municipale che in passato era stata soppressa (come quella di Camaro chiusa il 22 settembre 2008, quindi ben 17 anni fa), che certamente rappresenterebbe per i cittadini anche un buon punto di riferimento essendo un presidio di legalità. Sono certo che il sindaco e lo stesso assessore Cicala, che in aula si è mostrato possibilista quanto meno in una presenza alternata degli agenti, procederà, avendo a disposizione i prossimi 100 agenti, all’istituzione di queste figure certamente preziose nelle periferie cittadine”.