Polizia municipale, il comando di Blasco "scade" il 30 aprile. "Come si procederà?" - Tempostretto

Se n'è già parlato in Consiglio, ma senza una soluzione. Il capogruppo del misto, Cantello, "attende" una risposta all'interrogazione di due settimane fa

MESSINA – Mancano 10 giorni al possibile addio di Stefano Blasco, il comandante del corpo di Polizia municipale, il cui mandato di fatto scadrà il 30 aprile. Una questione importante di cui si discute ormai da tempo e che ora è il consigliere comunale Mirko Cantello a riportare in cima alla lista dei temi caldi. Il capogruppo del misto, infatti, il 6 aprile ha “presentato una interrogazione per chiedere al Sindaco, anche in qualità di assessore con delega alla Polizia Municipale, di chiarire in Consiglio come intende procedere con la nomina del Comandante della polizia municipale”.

L’attacco di Cantello: “Attendo da due settimane una risposta”

E continua andando all’attacco: “Il comando dell’attuale Comandante dott. Stefano Blasco scadrà il 30 aprile, ed ancora oggi non si sa se l’Amministrazione intende rinnovare il comando, indire una selezione pubblica, nominare un Comandante ad interim oppure fare una nuova (ennesima) nomina fiduciaria senza alcuna garanzia di trasparenza e di controllo da parte del Consiglio Comunale. Dopo 2 settimane il Sindaco non ha ancora trovato il tempo di rispondermi. Non vorrei che questo silenzio sia il modo attraverso il quale il Sindaco intende procedere, effettuando una nuova nomina in assenza di un elementare principio di confronto democratico”.

