Spacciava dai domiciliari, un arresto a Santa Lucia sopra Contesse

E' una vecchia conoscenza delle forze dell'Ordine il ventiseienne Roberto Ronsisvalle, arrestato dalla Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo era ai domiciliari ma è stato sorpreso a spacciare. Complessivamente gli agenti della Mobile, durante il controllo nella sua abitazione di Santa Lucia sopra Contesse, gli hanno trovato e sequestrato 350 grammi di marijuana.

Dopo la notte in cella, Ronsisvalle è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, assistito dal difensore, l'avvocato Salvatore Silvestro.

Il giudice ha convalidato l'arresto e lo ha spedito in cella.

A dicembre scorso Ronsisvalle era stato arrestato, anche allora dagli agenti della Mobile, perché aveva droga nascosta tra i panni sporchi, in casa. Proprio da allora era ai domiciliari.