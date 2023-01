Poltrone occupate, carica di Commissari a Messina: tutti i nomi - Tempostretto

Alessandro Lazzara è il nuovo commissario liquidatore dell'ex Fiera, Rovito va all'Iacp mentre la Cuttitta si insedierà all'Ersu.

MESSINA – E’ completa la nuova governance messinese, in gran parte provvisoria, agli enti che fanno riferimento alla Regione, dopo lo spoil system operato dal nuovo Governo regionale di Schifani.

All’Istituto autonomo case popolari è stato nominato Giovanni Rovito, commissario con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione fino a nuova nomina, che subentra all’avvocato barcellonese Giovanni Mazzù. Dirigente del settore appalti pubblici, si occupa di gare pubbliche a Messina stabilmente dal 2013, ha ricoperto vari incarichi da commissario in diversi enti in provincia di Messina e nel resto della Regione.

Con la delibera n. 19 del 9 gennaio scorso, la Giunta ha poi revocato l’incarico all’avvocato Domenico Cataldo, una lunga carriera da amministratore giudiziario alle spalle, per nominare commissario liquidatore dell’Ente Fiera Alessandro Lazzara. Ex sindaco di Longi, perito agrario, ha lavorato come consulente per le politiche agricole e i programmi di sviluppo comunitario ed ha ricoperto alcuni incarichi da commissario. Come Rovito, proviene dal Formez.

All’Ersu va Giovanna Cuttitta. Attuale dirigente della Regione Siciliana, a capo del servizio IV gestione per gli interventi in materia di istruzione scolastica e universitaria.

“Rimaniamo a svolgere la nostra attività sia io che i colleghi Giuseppe Tancredi Patanè e Alberto Armone che il professore Salvatore Cardali – precisa Kevin Bonasera del consiglio- Attendiamo con ansia il suo arrivo per continuare un lavoro duro su quello che sono le residenze e le borse di studio”.

Infine al Consorzio Autostrade Siciliane si sono insediati nel Consiglio direttivo il presidente Filippo Nasca e i consiglieri Patrizia Valenti e Massimo Brocato, nominati qualche giorno fa. Nasca e Valenti sono i due dirigenti regionali designati da Schifani, mentre Brocato è il consigliere indicato dalla minoranza. All’incontro ha partecipato anche il presidente del Collegio dei revisori, Calogero Mattina, e in collegamento remoto il direttore generale Salvatore Minaldi.