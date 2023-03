Pon Metro. Tra i progetti non ammissibili anche le rampe Giostra - Annunziata - Tempostretto

Ennesimo capitolo della saga. Chiesti chiarimenti, invece, per il progetto al Fosso di via La Farina

Adeguamento dei viadotti svincolo Giostra, importo 3 milioni, non ammissibile. Ci sono anche le rampe Giostra – Annunziata tra i progetti rimandati dall’Autorità di Gestione del Pon Metro.

Un mese fa, a Palazzo Zanca, la presentazione in pompa magna, con la citazione specifica per questo progetto, oggi il responso negativo. La giunta Basile aveva già pensato a un piano B e ora dovrà essere inserito in un’altra linea di finanziamento ma i tempi non potranno essere brevissimi come si ipotizzava.

“Se ci autorizzano il Piano con l’ok dal Fondo di coesione, come immagino avverrà a fine mese – aveva detto il vicesindaco Salvatore Mondello – avremo subito potere di spesa e potremo andare in gara”. Autorizzazione negata.

Così quelle rampe, che teoricamente potevano essere aperte il 31 luglio 2017, restano ancora chiuse a distanza di sei anni. C’è il progetto ma al momento non ci sono ufficialmente i fondi, per cui bisognerà attendere ancora prima di poter pubblicare la gara d’appalto integrato e poi poter fare i lavori necessari.

Il Fosso di via La Farina

Non è del tutto “bocciato” ma si chiedono chiarimenti, invece, per il progetto nell’area del Fosso di via La Farina, che in teoria prevede un ampliamento del parcheggio fino a cinque piani e altri due piani dedicati a centro direzionale Atm.

Per quanto riguarda il parcheggio “si chiede di chiarire come possa ritenersi un nodo di interscambio un nodo vicino alla stazione di Messina e alle strade dove passano i principali mezzi di mobilità pubblica”.

Il centro direzionale Atm, invece, è ritenuto “non coerente per quanto riguarda la natura dei servizi, questi sono tutti connessi alla condivisione di mezzi sostenibili (ad esempio monopattini, biciclette ecc.) e non a uffici”.

Articoli correlati