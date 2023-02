Il Fosso di via La Farina avrà 7 piani: 5 per il parcheggio e 2 per un centro direzionale - Tempostretto

3 milioni e mezzo nel Pon Metro. Una nuova costruzione a 6 piani fuori terra più quello interrato

Dal dicembre 2017 ha raddoppiato la sua dotazione di posti auto, da 80 a 160, grazie alla costruzione di un secondo piano (sono uno ad altezza strada e l’altro a -1). Anche così, però, il parcheggio Fosso di via La Farina a volte è pieno o quasi, vista la comodità data dalla vicinanza (appena 200 metri) al viale San Martino.

Tra qualche tempo, allora, potrebbe diventare addirittura a cinque piani, per un totale di 400 posti auto, una dotazione pari solo a quella del Cavallotti. E l’intera costruzione a sette piani, con altri due destinati a centro direzionale per la mobilità.

Tra i progetti finanziati col Pon Metro, infatti, c’è la “Conversione del parcheggio multipiano a nodo di interscambio e centro direzionale per la gestione dei parcheggi”. Questa dicitura si riferisce proprio al Fosso di via La Farina ed è finanziata per un importo di 3 milioni 528mila euro. Cifra parziale, perché il costo stimato è di 8 milioni, con la parte restante da reperire su altri capitoli.

“Il progetto è quasi ultimato e a breve sarà condiviso in giunta – dice il vicesindaco e assessore alla mobilità, Salvatore Mondello -. Sarà a sei piani fuori terra più il piano interrato e nei due più alti ci sarà un centro direzionale per il sistema della mobilità”.

Parcheggi, isola pedonale e ztl

Già da adesso, ma ancor più se e quando il progetto verrà realizzato, nessuno potrà più lamentarsi per la scarsità di parcheggi in centro città, magari a causa dell’isola pedonale di viale San Martino dove, lo ricordiamo, è vero che prima si parcheggiava… ma in divieto di sosta.

I centri delle città, praticamente ovunque, sono ormai isole pedonali o zone a traffico limitato e i parcheggi vengono posizionati nella cintura al di fuori. Il Fosso di via La Farina si trova a tre minuti a piedi dal viale San Martino, vale la pena di fare questo sforzo.