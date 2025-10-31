 Ponte Agrò, completate le pile e le spalle. Fine lavori tra un anno

venerdì 31 Ottobre 2025 - 09:55

Avanzamento lavori in linea col cronoprogramma stabilito

Anas ha completato la costruzione delle sottostrutture (pile e spalle) destinate ad accogliere il nuovo impalcato metallico del Ponte Agrò, situato al km 33,100 della strada statale 114 “Orientale Sicula”, tra i Comuni di Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina.

Nei mesi scorsi sono state ricostruite le opere in cemento armato che costituiscono le spalle e le pile del ponte. Attualmente sono in corso le lavorazioni relative alla realizzazione dell’impalcato metallico.

Il precedente Ponte Agrò era composto da 13 campate in calcestruzzo armato precompresso post-teso, per una lunghezza complessiva di circa 300 metri. A causa del rilevante stato di degrado delle strutture, si è reso necessario procedere alla completa demolizione e ricostruzione dell’opera, con l’obiettivo di adeguarla alle Norme tecniche per le costruzioni del 2018 in materia di sicurezza sismica e statica.

Dopo la demolizione dell’intera struttura, la ricostruzione delle pile e delle spalle in cemento armato, si sta ora procedendo al montaggio del nuovo impalcato, realizzato con struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Il nuovo ponte sarà composto da 9 campate, mantenendo la lunghezza complessiva originaria di circa 300 metri. L’avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 40% dell’importo contrattuale, pari a 9,1 milioni di euro, e procede in linea con il cronoprogramma stabilito.

