 Ponte, Ciucci: "Già previste le raccomandazioni del Consiglio superiore"

Ponte, Ciucci: “Già previste le raccomandazioni del Consiglio superiore”

Redazione

Ponte, Ciucci: “Già previste le raccomandazioni del Consiglio superiore”

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giovedì 13 Agosto 2026 - 08:00

L'ad della Stretto di Messina comunica che non ha ancora il testo definitivo del Consup "ma abbiamo collaborato"

Il via libera con prescrizioni vincolanti al progetto ponte sullo Stretto da parte del Consup. Interviene Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, intervistato da Ansa: “Non disponiamo ancora del testo finale del parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tenuto conto che abbiamo collaborato con grande impegno alle attività di verifica del Consiglio, possiamo anticipare che le raccomandazioni indicate dal Csllpp erano già previste in fase di progettazione esecutiva, così come per le osservazioni del comitato scientifico, e come ampiamente spiegato nella relazione del progettista”.

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