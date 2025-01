Ponte e sicurezza sismica, la prudenza non è mai troppa

Il dibattito sulla grande opera e la necessità di tutelare un equilibrio già messo a dura a prova nel passato

di Marco Olivieri

Il tema ponte sullo Stretto è destinato ancora a occupare lo spazio mentale dei messinesi e degli italiani. Si vedrà, nei prossimi mesi e anni, se occuperà anche una dimensione concreta. Però già si può rilevare che, a fronte delle continue rassicurazioni espresse da Webuild e società Stretto di Messina, la necessità di agire con cautela e prudenza è una priorità. E i temi fondamentali sono due, su tutti. Ancora prima di quello non secondario della gestione di una città già così problematica. Il primo è la sostenibilità ambientale. E la tutela di un patrimonio simbolico e reale così potente come lo Stretto. Le più di sessanta prescrizioni, legate al via libera ambientale, non hanno sciolto questo nodo.

Il secondo argomento è quello della sicurezza sul piano sismico. Nonostante le delucidazioni tecniche, sempre da parte di Webuild e Stretto di Messina, rimangono in mente alcune dichiarazioni di esperti, rilanciate dal programma Report. Ha sottolineato Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, massima autorità in campo sismico in Italia, in questo periodo al centro di polemiche con la società Stretto di Messina: “Che il ponte insista in un’area logicamente viva, e che sia una struttura che possa essere area epicentrale (zona interessata e coinvolta da un sisma, n.d.r.), non ci sono dubbi. Facendo una ricostruzione della sismicità che è avvenuta dal 1908 a oggi, prendendo Villa San Giovanni come centro, per un raggio di 40 chilometri, noi come Istituto abbiamo registrato oltre seimila terremoti”.

“Servono maggiori studi sismici per verificare la fattibilità del ponte”

La risposta di Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della Stretto di Messina, è stata che non si tratta di una faglia sismogenetica“. Ovvero, non sarebbe in grado di produrre terremoti. Ma il presidente Doglioni ha manifestato più volte la necessità di maggiori studi per verificare la fattibilità del ponte. Soprattutto ha chiesto che venissero utilizzati “coefficienti di accelerazione più alti per verificare il rischio sismico”.

L’ingegnere de Miranda: “Sulle faglie la Stretto di Messina contraddice il progetto”

A sua volta, l’ingegnere e progettista Mario de Miranda afferma all’Ansa Sicilia: “Sulle faglie la Stretto di Messina contraddice il progetto. Nel disegno di progetto (numero PB_0010, n.d.r.) si mostra chiaramente la presenza di una faglia sotto il pilone lato Calabria definita ‘certa’. E qualificata come ‘attiva’. E in un altro (numero AMW_3010, n.d.r.) si mostra chiaramente che l’area in cui cade la faglia e la fondazione del pilone lato Calabria è definita area di faglie attive”.

La tutela sismica e ambientale devono avere sempre la prevalenza

Anche su questo ci saranno pareri contrapposti. Ma, come nel caso giuridico del principio d’innocenza, la tutela dai pericoli sismici e di ogni altro tipo, compresa quella ambientale, deve avere la prevalenza. E ogni approfondimento, fatto da realtà autorevoli e neutrali, è fondamentale. In più, tocca alla politica avere un “piano b”, un progetto di modernizzazione della Sicilia e del sud alternativo a un’opera così invasiva. Infrastrutture e reti di collegamento che in pochi anni rendano il Meridione e l’Isola davvero competivi a livello mondiale.

Il ponte e un quid in più di giudizio e prudenza

Insomma, nel dibattito che si è animato, non va mai dimenticata la necessità di tutelare un equilibrio già messo a dura a prova nel passato. Pensiamo ai frequenti scempi ambientali e agli attacchi alla bellezza della natura. Avere un quid in più di giudizio e prudenza, e saper prevedere soluzioni meno impattanti, non è una questione di poco conto.

Nella foto Carlo Doglioni, dal programma Report.

