Ponte sullo Stretto. Saccomanno: "Governo accelera, decreto oggi passa alla Camera" - Tempostretto

Iter verso conclusione veloce: "Alle tante chiacchiere del passato vi è la sostituzione della concretezza della Lega"

“Mentre le forze di sinistra polemizzano inutilmente e dopo 50 anni di presa in giro, finalmente la vera politica dimostra di fare sul serio: il Ponte sullo stretto, tanto voluto dal Ministro Salvini, sta prendendo corpo e si sta concretizzando materialmente”. Lo dichiara in una nota, Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega Calabria.

“Dopo l’approvazione in Commissione oggi passerà alla Camera per l’approvazione. L’iter si sta concludendo velocemente e finalmente alle tante chiacchiere del passato vi è la sostituzione della concretezza della Lega. E grazie all’emendamento dell’onorevole Domenico Furgiuele ci saranno anche le risorse per poter informare correttamente gli enti territoriali ed i cittadini. Dalla politica delle menzogne a quella reale della seria comunicazione per segnalare tutti i passaggi necessari ed i vantaggi che l’opera potrà apportare. Ciò per bloccare una falsa informazione della sinistra che vorrebbe, ancora una volta, bloccare un’opera epocale e che tutta l’Europa sta sostenendo”.