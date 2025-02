Ponte sullo Stretto, Ciucci: “In tutto il mondo ponti ‘Messina type’, ora facciamolo qui”

Il presidente della società Stretto ha parlato anche dell'approvvigionamento idrico e del traffico

MESSINA – Dal Cipess ai cantieri, dal traffico e il caso Fazio-Cas all’approvvigionamento idrico. È un Pietro Ciucci a tutto tondo quello che si è intrattenuto con i giornalisti poco prima della firma dei documenti per il passaggio delle aree ferroviarie dismesse da Rfi al Comune di Messina.

Il Cipess

Il presidente della Stretto di Messina spa è partito dall’inizio, dal possibile ok del Cipess entro fine febbraio che darebbe un’accelerata definitiva all’iter per la cantierizzazione del Ponte: “Il punto di non ritorno lo abbiamo già superato perché ci sono più leggi approvate dal Parlamento, un volontà chiara del governo e delle risorse stanziate per un importo importante che è stato anche arrotondato e confermato con la legge finanziaria 2025. Siamo in fase operativa, ma a voler essere ancora più rigidi, per così dire, è il Cipess che sarà un momento fondamentale e consentirà di passare definitivamente alle attività sul territorio. Contiamo di avere i cantieri già quest’anno”.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma? “Già entro metà dell’anno vogliamo iniziare. Un progetto così complesso non può che partire gradualmente, con tutte le attività, da quelle propedeutiche ai temuti espropri. Sono tutte attività però fondamentali per arrivare alla grande opera che tutti aspettiamo. Abbiamo fatto una quantità straordinaria di studi sotto ogni aspetto, come nessun progetto italiano ha mai fatto. Abbiamo pubblicato una quantità straordinaria di documentazione che consente a tutti, anche ai contrari, di fare tutte le loro osservazioni: è il massimo della trasparenza. Ma è un progetto complesso e per questo lo studio non finisce certo oggi, si continuerà anche in fase di realizzazione. Saremmo superficiali se non lo facessimo. Ma l’opera è fattibilissima, impegnativa perché è un prototipo ma è assolutamente fattibile e ponti ‘Messina type’ si stanno facendo in tutto il mondo e forse è il caso di farlo finalmente a Messina”.

Il traffico: “Sarà tutto via mare”

Poi un passaggio obbligato sulle dichiarazioni del direttore Fazio del Cas, che rischia il ruolo per aver definito l’autostrada A20 “fatiscente” e non adeguata al traffico dei mezzi pesanti per i cantieri: “Ho letto le dichiarazioni del direttore generale del Cas e abbiamo dei contatti continui con loro e col presidente Nasca. Su questo vorrei sottolineare alcune cose. La prima è che forse il direttore non è perfettamente a conoscenza del fatto che il nostro obiettivo è avere la maggior parte dei trasporti via acqua, via mare. L’impatto sul traffico, il numero di camion, sarà molto contenuto. Inoltre abbiamo già immaginato e siamo disponibili a creare un gruppo di lavoro, non soltanto con il Cas perché qualche problema ci può essere anche sulla rete comunale o provinciale. Verificheremo che non ci siano impatti, se ci saranno vedremo di risolvere tutti insieme per far sì che non ci siano eccessive problematiche a pesare sulla cittadinanza”.

L’acqua: “I nuovi pozzi aiuteranno anche Messina”

E l’acqua? Anche per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico Ciucci è sereno: “I nostri cantieri non incideranno sul consumo di acqua e non vogliono aggravare un problema già importante per Messina e per la Sicilia. Anzi ci potrà essere un contributo nostro in positivo visto il programma di realizzare nuovi pozzi. C’è anche il grande progetto di realizzazione dei dissalatori ma è chiaro che quello dobbiamo farlo d’accordo con la Regione e con il Comune. Non interverremo in casa altrui senza un accordo con le istituzioni”.