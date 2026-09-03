Messina, fino al 6 settembre la festa a Mili San Pietro nel culto di San Sostene

Un'iniziativa religiosa, e con spettacoli, per il compatrono, tra Festival della risata e processione il 6 settembre

MESSINA – A Mili San Pietro grande festa per il compatrono San Sostene Martire che vedrà il culmine domenica 6 settembre con la secolare processione per le vie del villaggio.

San Sostene Martire è uno dei santi meno conosciuti al mondo. Si hanno tracce del suo culto solo a Mili San Pietro, in Calabria nell’omonimo villaggio e a Piacenza dove sono custodite le sue reliquie .

Tra gli appuntamenti che precedono il giorno dellla festa domenica 6 settembre, giovedì 3 settembre con la “Sagra della braciola messinese” e venerdì 4 con “Affari tuoi – palio edition“.

Sabato 5 settembre alle ore 21.30 è il momento dello spettacolo con il “ Festival della Risata “ che fa tappa a Mili San Pietro dopo un lungo tour in giro per tutta la provincia di Messina. E Carlo Kaneba sarà protagonista di una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo. Insieme sul palco le Antonella Cirrone e Loredana Scalia, note comiche siciliane, la presentatrice Teresa Impollonia, al sax Giuseppe D’Angelo e lo showman Rosario Magazzù.

In particolare, Rosario Magazzù è proprio di Mili San Pietro, innamorato del suo piccolo villaggio e orgoglioso di portare il Festival della Risata a “casa sua“ . Un modo per far conoscere questo antico borgo e le sue tradizioni, il culto per San Sostene e la sua antica chiesa Normanna di Santa Maria di Mili .

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