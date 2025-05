Ponte sullo Stretto ed espropri, così si calcolano valore di mercato e indennizzi

Ecco come vengono risarciti i proprietari di case e terreni

Diritti degli espropriandi e indennità. Avantieri, in Commissione Ponte, l’incontro con i notai, che hanno garantito il loro supporto per le procedure “più veloci e indolori possibili”. La società Stretto di Messina ha annunciato che “saranno previsti ulteriori incontri dedicati alle attività produttive e agli indennizzi”.

Abbiamo spiegato i dettagli degli espropri previsti e ci affidiamo alle Faq (Frequently asked questions, domande frequenti) pubblicate dalla società per rispondere soprattutto ad una domanda: quanto verranno pagati gli espropri?

Il valore di mercato

Tutto dipende dalla determinazione del valore di mercato. Un valore che “viene stabilito sulla base dei parametri definiti dal Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327/2001) e successivi aggiornamenti normativi. Il calcolo tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’immobile, della sua destinazione d’uso, della sua posizione e dei valori immobiliari correnti nella zona di riferimento”. La Società Stretto di Messina si avvale di tecnici e periti qualificati per fare queste valutazioni, con l’obiettivo di garantire un processo trasparente e conforme alle norme vigenti.

Incentivo e indennità aggiuntiva

Per incentivare la cessione volontaria, i proprietari (che possedevano l’immobile da almeno 12 mesi al 30 giugno 2024) riceveranno un’indennità pari al valore di mercato dell’unità immobiliare maggiorato del 15%. Per le abitazioni principali, è prevista un’ulteriore Indennità Aggiuntiva di Ricollocazione Abitativa fino a un massimo di 40mila euro, quantificata in base alle circostanze specifiche.

Occupazione temporanea e asservimento

Ma l’esproprio non è l’unica forma di impatto prevista. Il progetto contempla anche l’occupazione temporanea di aree per la durata dei cantieri, al termine della quale i terreni verranno restituiti ai legittimi proprietari, e l’asservimento (servitù), che impone limitazioni all’utilizzo di una proprietà senza privarne la titolarità. Per queste casistiche sono previste forme di indennizzo specifiche, calcolate in proporzione alla durata dell’occupazione temporanea o alla limitazione imposta dall’asservimento.

Oltre all’indennità di esproprio per l’acquisizione delle proprietà, sono previste altre forme di indennizzi aggiuntivi in specifiche situazioni, come ad esempio per coloro che sono proprietari coltivatori diretti o affittuari dei terreni espropriati, o per il mancato guadagno derivante dall’esproprio di attività commerciali.

La comunicazione

La comunicazione delle indennità di esproprio avverrà secondo un iter procedurale stabilito dalla legge. Gli interessati riceveranno una notifica formale con l’indicazione dell’indennità provvisoria offerta. Avranno la possibilità di accettare l’indennità o presentare osservazioni e richieste motivate. Per facilitare e rendere più efficiente la comunicazione e la gestione documentale legata agli espropri, è stato attivato il cassetto virtuale, uno strumento digitale che consente ai proprietari di consultare online la documentazione relativa alla propria posizione espropriativa.

Attività commerciali

Per quanto riguarda le attività commerciali che saranno oggetto di esproprio, la Società Stretto di Messina ha previsto una gestione dedicata. Questo include la valutazione specifica dei danni subiti dall’attività e la definizione di indennizzi che tengano conto, oltre al valore dell’immobile, anche del valore commerciale e del mancato avviamento, al fine di consentire, dove possibile, la ricollocazione o la prosecuzione dell’attività altrove.

Recentemente sono state introdotte semplificazioni e agevolazioni normative volte ad accelerare e rendere più snelle le procedure espropriative e la valutazione degli indennizzi, nel rispetto dei diritti dei proprietari. Queste misure mirano a garantire tempi certi nella definizione delle pratiche e nell’erogazione delle somme dovute.