Ponte sullo Stretto, la Regione siciliana prevede di ridurre il contributo - Tempostretto

Ponte sullo Stretto: la Regione siciliana potrebbe non più stanziare 1,2 miliardi per la costruzione. Non mancano le opere da sostenere e l’esecutivo guidato da Schifani sta riconsiderando al ribasso l’entità dello stanziamento.

La Giunta, riunita a palazzo d’Orléans, si legge in un comunicato, ha “preso atto all’unanimità che nell’attività di programmazione degli interventi del Piano sviluppo e coesione (Psc) 2021-2027 in Sicilia dovranno essere inserite alcune delle opere già programmate dal precedente esecutivo regionale, nonché altri nuovi interventi di forte impatto economico e strategico. Ciò potrebbe comportare una ulteriore riflessione sulla determinazione, al ribasso, dell’ammontare del contributo che la Regione dovrà destinare alla costruzione della grande opera”.

