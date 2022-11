Ponte sullo Stretto, il ministero chiederà fondi all'Unione Europea - Tempostretto

In vista del Consiglio dell'Ue in programma il 5 dicembre

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pronto a chiedere fondi all’Unione Europea per finanziare la costruzione del Ponte sullo Stretto in vista del Consiglio dell’Unione Europea dei ministri dei Trasporti in programma per il 5 dicembre a Bruxelles. Lo affermano fonti vicine al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Il gruppo Id – Identità e Democrazia al Parlamento europeo, del quale fa parte la Lega, ha presentato anche un emendamento ad hoc per inserire il Ponte tra i cosiddetti “missing link“ (collegamenti mancanti) ferroviari e stradali da finanziare.

“Secondo diversi studi tecnici – aveva detto Salvini -, grazie al Ponte si taglierebbero oltre 100mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue, oltre al notevole beneficio per le acque dello Stretto di Messina”.

Per la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, “l’iniziativa è una bellissima notizia, i primi passi del ministro Matteo Salvini sono davvero incoraggianti. Il progetto esistente, già vidimato anni fa dall’Ue, va solo aggiornato e potrebbe immediatamente essere cantierabile. Il Ponte porterebbe lavoro, sviluppo, turismo, e sarebbe un incentivo strutturale e culturale per far crescere interi territori del Meridione. Abbiamo un’opportunità storica per colmare il divario infrastrutturale tra il Sud e il resto d’Italia e per concorrere a rendere il Mezzogiorno la porta del Paese e dell’Europa sul Mediterraneo. Avanti così”.

