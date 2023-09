Ponte sullo Stretto. Opere accessorie, espropri e viabilità: il Comune incontra la società - Tempostretto

Sindaco e vice hanno incontrato gli ingegneri responsabili dell’area tecnica della società Stretto di Messina

Si è tenuto oggi a Palazzo Zanca il previsto tavolo tecnico di confronto tra il Comune di Messina e la Società Stretto di Messina sugli aspetti che riguardano l’inserimento del ponte sul territorio, con l’obiettivo di mantenere un costante dialogo e confronto con la Città e consentire al governo del territorio di portare avanti le scelte strategiche pianificate.

Il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio, la dirigente Antonella Cutroneo e l’architetto Antonino Martella dei servizi Territoriali e Urbanistici del Comune e il dirigente Antonio Amato del dipartimento comunale Servizi Tecnici hanno incontrato gli ingegneri responsabili dell’area tecnica della Stretto di Messina Valerio Mele, Ilaria Coppa, Alessandro Micheli ed Eugenio Fedeli.

Temi di confronto

In particolare, sono stati affrontati i seguenti temi: i collegamenti stradali e ferroviari; la viabilità con l’apertura dei cantieri per la quale sono state confermate le misure di mitigazione già individuate a suo tempo che saranno ulteriormente aggiornate con il progetto definitivo; le opere accessorie già inserite nel progetto definitivo e quelle di integrazione territoriale, da definire e approvare da parte del Cipess in sede di progetto definitivo; l’aggiornamento dello stato delle procedure espropriative con l’obiettivo di definire un percorso chiaro, trasparente, agevolato e vigilato per tutti i soggetti coinvolti.