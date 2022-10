Ponte sullo Stretto, Siracusano (FI) a Sky Tg24: "E' la volta buona, opera strategica per Italia ed Europa" - Tempostretto

"Il Ponte è nel programma del centrodestra, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è espresso in modo chiaro, anche a Messina, e le Regioni Sicilia e Calabria lo vogliono"

MESSINA – “Per il Ponte sullo Stretto di Messina è la volta buona. È incredibile che nel 2022, è evidentemente una stranezza tutta italiana, ci sia ancora un dibattito ideologico intorno ad una grande opera strategica che determinerebbe un incredibile sviluppo per i territori interessati, provocando effetti economici importantissimi: occupazione, turismo, mobilità”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24. “E il Ponte sullo Stretto è ancora più strategico in questa fase storica – ha aggiunto la parlamentare messinese – nella quale le Regioni del Mezzogiorno possono diventare motore di sviluppo approfittando dei mutati assetti geopolitici, energetici e commerciali. Il Ponte è nel programma del centrodestra, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è espresso in modo chiaro, anche a Messina, e le Regioni Sicilia e Calabria lo vogliono. Dunque, questa è la volta buona”.