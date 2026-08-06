Ponte sullo Stretto, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici dice sì ma con alcune osservazioni

Via libera alla fase di progettazione esecutiva

L’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata questo pomeriggio per esaminare e discutere del Ponte sullo Stretto di Messina, con voto unanime, ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva.

Ciucci: “Ora pronta risposta a osservazioni in vista del Cipess”

“Accolgo con piacere il parere tecnico per il Ponte sullo Stretto di Messina espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che fa seguito a una lunga e approfondita istruttoria che ha riguardato l’intero progetto definitivo dell’opera, seguendo in maniera estensiva le previsioni del Decreto Legge 32/2026. Adesso esamineremo con i nostri tecnici e progettisti le osservazioni che accompagnano il parere, per dare pronta risposta tecnica e consentire al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasmettere al Dipe (Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) la documentazione del progetto per l’iscrizione all’Ordine del Giorno del Cipess per la prevista nuova delibera”. Così all’Ansa l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.



“Ringrazio il presidente Massimo Sessa e l’intero Consiglio Superiore per il grande impegno profuso nell’attività di esame che ha riguardato in modo progressivo e specialistico tutti i principali aspetti ingegneristici dell’opera. Stretto di Messina ha assicurato la massima e doverosa collaborazione insieme ai progettisti del Contraente generale Eurolink, a Parsons Transportation Group quale Project Manager Consultant, all’Expert Panel, organo a supporto della Stretto di Messina per le attività tecnico-specialistiche”, ha aggiunto Ciucci.

Sammartino (Lega): “Passo decisivo per il futuro della Sicilia”

“Il via libera unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla fase di progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter di realizzazione di un’infrastruttura strategica che la Sicilia attende da decenni. Si tratta di un segnale concreto che conferma come il progetto stia avanzando nel rispetto delle procedure tecniche e istituzionali previste”. Lo afferma Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana e deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

”Il Ponte sullo Stretto non è soltanto una grande opera ingegneristica, ma una leva di sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale destinata a cambiare il volto della Sicilia. Significa rendere l’Isola più vicina al resto d’Italia e dell’Europa, rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, migliorare la mobilità di cittadini e imprese e attrarre nuovi investimenti. Per la Sicilia – prosegue Sammartino – il Ponte rappresenta un’occasione storica per superare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha limitato le potenzialità del nostro territorio. È un’opera che deve essere accompagnata dal potenziamento della rete ferroviaria, stradale e logistica dell’Isola, affinché i benefici siano diffusi e duraturi per tutte le comunità siciliane”.

Siracusano (Fi): “Sviluppo vince contro i gufi”

“Il via libera unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un passaggio di straordinaria importanza e una significativa accelerazione verso la realizzazione di un’opera strategica che il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra e Forza Italia vogliono con grande convinzione. Ancora una volta vengono smentiti i gufi e quanti, per pregiudizio ideologico o convenienza politica, tifano contro il progresso e contro un’infrastruttura destinata a cambiare il futuro del Mezzogiorno e dell’Italia”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Oggi vince la visione, vince il coraggio delle scelte, vince la determinazione di un governo che vuole trasformare in realtà ciò che per decenni è rimasto soltanto una promessa. Sappiamo che il percorso prevede ancora ulteriori passaggi, ma la direzione è ormai tracciata e non si torna più indietro. Il Ponte sullo Stretto diventerà realtà e sarà un potente motore di sviluppo, capace di generare investimenti, occupazione, turismo e nuove opportunità per la Sicilia, la Calabria e l’intero Sud, rafforzando al tempo stesso la competitività e la crescita dell’intero Paese”, conclude Siracusano.

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