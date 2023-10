Porto di Gioia Tauro. Flash Mob del 17 ottobre, dopo Occhiuto aderisce anche Filippo Mancuso - Tempostretto

"L’ecofollia Ets sulle emissioni inquinanti delle navi evidenzia la distanza abissale tra dichiarazioni d’intenti e i bisogni reali dei popoli"

GIOIA TAURO – Il prossimo 17 ottobre, sindaci, lavoratori portuali, le sigle sindacali, imprese portuali, associazioni di categoria e l’intera comunità portuale si ritroveranno dalle ore 13 alle ore 14 di fronte l’ingresso doganale del porto di Gioia Tauro dove per l’occasione sarà organizzato un Flash Mob per attirare l’attenzione a livello nazionale ed europeo sul rischio chiusura del porto di Gioia Tauro in seguito alla direttiva europea 2023/959 ETS. Tra loro anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e quello del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. “Sarò accanto ai portuali – ha affermato Mancuso – e a tutti coloro che avvertono sia il dovere di difendere la più rilevante piattaforma logistica dell’Italia e dell’Europa meridionale da cui dipende il destino di 4mila addetti, che il diritto allo sviluppo del Sud e del Paese. L’ecofollia Ets sulle emissioni inquinanti delle navi evidenzia la distanza abissale tra dichiarazioni d’intenti e i bisogni reali dei popoli e, qualora non stoppata, minaccerebbe ogni prospettiva di sviluppo della Calabria, arrecando un danno enorme all’Italia.

Il Consiglio della Calabria – ha proseguito sempre Mancuso – approverà, in linea con gli appelli lanciati dal presidente Occhiuto, una mozione a tutela del porto di Gioia Tauro. Ma adesso è indispensabile che politica, istituzioni, forze sociali e imprenditoriali, concordino una tempestiva linea d’intervento sulla Commissione europea, affinché prevalgano le ragioni di uno dei più grandi hub portuali del Mediterraneo. Confidiamo molto sugli esiti della riunione dei ministri dell’Ambiente dell’Europa che si terrà il 16 ottobre. L’Europa che si appresta al voto tra qualche mese – ha concluso il presidente Mancuso – se vuole recuperare e irrobustire la fiducia dei cittadini nei suoi valori fondanti, non può presentarsi al loro cospetto con scelte ideologiche dissennate che colpiscono l’economia e le speranze di riscatto delle nostre comunità”.