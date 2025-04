Porto di Tremestieri e Boccetta, “ore di fila per gli autotrasportatori”

La Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani denuncia i disagi subiti dalla categoria. E polemizza: "Non pensate solo al ponte sullo Stretto"

MESSINA – “Da ormai troppe settimane i due snodi portuali di Tremestieri e Boccetta (porto storico) sono

divenuti una trappola per topi, con serpentoni di veicoli pesanti costretti a colonne interminabili

insieme a qualche turista che comincia ad arrivare. Il principale motivo di questi disagi, a dire della dirigenza, sarebbe l’insabbiamento di uno degli invasamenti”. La Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani, Laais, denuncia i disagi che vive la categoria e teme un collegamento con “l’avvio dei famosi cantieri per la costruzione del ponte sullo Stretto. Evidentemente siamo in Europa e una Regione è a statuto autonomo soltanto quando conviene”.



“Ricordiamo che il Trattato di Maastricht del lontano 7 febbraio 1992 è tuttora vigente e preserva i tre pilastri, in primo luogo quello sulla libera circolazione delle persone e delle cose”, afferma la presidente Tania Andreoli.

“Noi autotrasportatori perdiamo dalle tre alle cinque ore del nostro impegno quotidiano”

Dal vicepresidente, Giuseppe Neri arriva “un grido di dolore, a nome di autisti e autotrasportatori

artigiani, che non può essere ignorato. Perdere mediamente dalle tre alle cinque ore del nostro

impegno giornaliero è come perdere un frammento della nostra vita, che è già piuttosto stressante e

priva di certezze. Le persone che vivono la “normalità quotidiana” non sanno affatto come è il

viaggio del camionista, soprattutto di quello siciliano e meridionale, che in una notte deve

percorrere l’intera penisola per rifornire le piattaforme del Nord Italia. Siamo “eroi” dimenticati

anche dall’opinione pubblica e ora questi blocchi non faranno altro che gravare su uno stress

psico-fisico già insostenibile.”

La Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani ha già chiesto l’intervento della World Transport Organisation, “molto attenta all’efficienza infrastrutturale e alle condizioni di vita e lavoro dei conducenti professionali, nonchè all’Europarlamento, perché là fuori c’è un’intera economia cittadina che sta già soffrendo o è già morta. Vedi ad esempio l’agricoltura, espropriata selvaggiamente, così pure si stanno perdendo appeal e valore, perché colpire la mobilità e le infrastrutture senza pianificare e senza comprendere che anche le infrastrutture esistenti meriterebbero di essere potenziate. E non solo il ponte”. Una grande opera che, per gli autotrasportort “è pura speculazione politica. Intanto gli autisti continuano a soffrire e ogni ora di attesa è stress e fatturato perso”.

Lo scivolo insabbiato al porto di Tremestieri

Alla fine di marzo lo scivolo insabbiato al porto di Tremestieri in seguito alle mareggiate. L’effetto è stata la restrizione del canale di accesso. C’è stata poi un’ordinanza della Capitaneria di porto, entrata subito in vigore, per l’utilizzo esclusivo dello scivolo 1 del porto a causa dell’insabbiamento parziale del passo di accesso. L’accumulo restringe “il canale navigabile del passo di accesso a circa 40/45 metri” e fa diminuire “la porzione di banchina utilizzabile per l’ormeggio in sicurezza della navi di linea allo scivolo n. 2”. Da qui l’utilizzo esclusivo per operazioni commerciali dello scivolo 1.

La fine dei lavori per l’ampliamento del porto è prevista nell’ottobre 2026

Proseguono, intanto, i lavori per l’ampliamento del porto di Tremestieri, che prevedono anche opere per evitare nuovi insabbiamenti. La consegna definitiva è avvenuta a ottobre 2024. La fine è prevista nell’ottobre 2026 per quella che, tra tanti “stop”, è considerata un’eterna incompiuta.

