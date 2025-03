Porto di Tremestieri, uno scivolo insabbiato

Ora bisogna attendere l'autorizzazione al dragaggio

MESSINA – Torna la sabbia allo scivolo uno del porto di Tremestieri. Il forte vento dei giorni scorsi ha fatto sì che si accumulasse una quantità di sedimenti stimata tra i 15 e i 18mila metri cubi, che dovrà essere confermata dalle verifiche che saranno fatte oggi (nella foto principale una foto odierna).

Prima di iniziare il dragaggio, che potrebbe durare una settimana, bisognerà attendere l’autorizzazione regionale, che l’Autorità di Sistema Portuale ha richiesto lo scorso dicembre ma non è ancora arrivata. Contemporaneamente è atteso anche l’arrivo della draga che dovrà rimuovere la sabbia in eccesso.

Nel frattempo, quando un solo scivolo non riesce a smaltire tutto il traffico pesante, si aprono le deroghe e così i tir tornano in centro città come ai (brutti) vecchi tempi.

Proseguono, intanto, i lavori per l’ampliamento del porto, che prevedono anche opere per evitare nuovi insabbiamenti. La consegna definitiva è avvenuta a ottobre 2024, la fine è prevista a ottobre 2026.