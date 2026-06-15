Porto di Tremestieri. Manutenzione dei fondali, aggiudicato accordo quadriennale

Appalto dal valore di 3 milioni di euro
Un accordo quadriennale per gli interventi di manutenzione dei fondali del porto di Tremestieri. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto lo ha aggiudicato alla Castrovinci Costruzioni s.r.l. di Brolo, che parteciperà all’esecuzione dei lavori in avvalimento con la Gino di Cesare Costruzioni e Manutenzione s.r.l. di Roma, con un ribasso del 27,41% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati tramite i futuri contratti attuativi è pari a 2 milioni 395mila 708 euro euro, a cui si aggiungono oltre 555mila euro per somme a disposizione della stazione appaltante, portando il quadro economico complessivo a quasi tre milioni di euro.
Come funzionerà l’accordo quadro
L’accordo quadro non rappresenta un obbligo immediato di spesa per l’intera cifra, né vincola l’Autorità Portuale a ordinare prestazioni per l’intero importo. Si tratta, tecnicamente, di un appalto “a misura”: le singole attività di dragaggio e manutenzione verranno attivate soltanto in base alle necessità che emergeranno nel tempo, attraverso specifici “contratti applicativi”.
La durata prevista è di quattro anni dalla stipula. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l’ente ha già provveduto a impegnare una prima tranche di circa 737mila euro, corrispondente a circa un quarto del valore quadriennale complessivo, in previsione delle prime operazioni che si renderanno necessarie.
La gestione dei fondali
Il porto di Tremestieri richiede costantemente interventi di manutenzione dei fondali per contrastare l’insabbiamento, fenomeno che spesso ne limita l’operatività. Grazie a questo strumento contrattuale, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si dota ora di una cornice operativa stabile, in grado di rispondere con maggiore tempestività alle criticità batimetriche che dovessero verificarsi nei prossimi anni. In attesa del completamento dei lavori di ampliamento del porto…
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