Porto di Tremestieri senza certezze. Basile: "Speriamo in una quadra entro 20 giorni" - Tempostretto

Il sindaco attende la Coedmar e l'eventuale cessione del ramo d'azienda. E sul commissariamento: "Ipotesi concreta, ma bisogna aspettare la fase successiva"

MESSINA – Sul Porto di Tremestieri non esistono tempi certi. Il Comune di Messina attende che si risolva la “cessione del ramo d’azienda” che la Coedmar sta portando avanti con i soggetti interessati. Una partita “a due”, come spiega il sindaco Federico Basile, che auspica in sviluppi concreti in breve tempo.

Basile: “Comune vigila ma è terzo elemento”

“La città ha bisogno che venga completata un’infrastruttura, quella del porto di Tremestieri, che non doveva fermarsi in questi 15 anni – ha dichiarato il sindaco -. Continuano le interlocuzioni che ha la Coedmar con i soggetti interessati alla cessione del ramo d’azienda ma ho ripetuto più volte che la partita è a due. Il Comune è il terzo elemento che ha occhio vigile, ma che non può entrare nel merito di una scelta aziendale che riguarda un sistema societario differente. Stanno portando avanti una serie di azioni e mi auguro che si trovi una soluzione”.

Poi un commento sulla possibilità del commissariamento. “È un’ipotesi che c’è stata e prevedrebbe agevolazioni a livelli di tempo sulla parte amministrativa ma stiamo aspettando la fase successiva. Prima bisogna capire se la Coedmar chiuderà la cessione del ramo d’azienda o bisognerà scorrere con un’altra ditta”. Tempi? “Spero 15-20 giorni per trovare una quadra che sia la cosa migliore per la città”.

